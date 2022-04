Vedere Cagliari-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 9 aprile 2022 alle 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 32a giornata di Serie A. La sconfitta contro l’Inter nello scorso turno allo Stadium ha interrotto una striscia di imbattibilità in campionato della Juventus che durava da 16 giornate, spezzando così i sogni di scudetto e facendo tornare i bianconeri di nuovo con i piedi per terra. Come sottolineato dallo stesso Allegri nella conferenza stampa della vigilia, la squadra deve ora difendere il quarto posto dall’attacco della Roma, adesso a -5.

Cagliari-Juventus in TV

Cagliari-Juventus in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Cagliari-Juventus in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Cagliari-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui João Pedro ha partecipato a meno gol: uno solo, la rete segnata allo Stadium nel 3-1 bianconero del 3 novembre 2018.

La Juventus ha subito sette dei 10 gol nel girone di ritorno su situazione di palla inattiva: solo il Sassuolo (nove) ne ha subiti di più da fermo in Serie A nel parziale (a sette anche Cagliari, Verona e Salernitana).

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Rog, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Wakter Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Carboni, Lykogiannis, Zappa, Baselli, Pereiro, Obert, Keita, Ceter. Squalificati: Grassi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabior; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Chiellini, Rugani, Miretti, Bernardeschi, Kean. Squalificati: De Sciglio, Morata. Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Giallatini e Preti. 4° Uomo: Santoro. VAR: Valeri. Assistente VAR: Bindoni.

Cagliari-Juventus Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Cagliari-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

La Juventus ha effettuato solo 300 cross su azione in questo campionato (solamente Udinese, Sassuolo e Spezia ne contano di meno), 9.68 di media a match; la media dei bianconeri nella Serie A 2020/21 era di 13.95 cross su azione a partita.

Cagliari-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Cagliari-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Cagliari-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.