Vedere Atalanta-Milan Streaming Gratis On-line è possibile domenica 21 agosto 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN, subito dopo Napoli-Monza Streaming delle 18:30. Si gioca per la 2a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo sotto la direzione dell’arbitro Maresca di Napoli. L’Atalanta è la formazione che ha subito meno tiri nello specchio (uno su 11 concessi) nel primo turno di questa Serie A, mentre solo il Napoli (sei) ha fronteggiato in generale meno tiri totali rispetto al Milan (nove).

Atalanta-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Il tecnico del Milan Stefano Pioli: “Abbiamo preparato bene la partita di Bergamo, dove affronteremo una squadra molto forte, che conosciamo bene e che sviluppa un calcio propositivo e offensivo. Siamo pronti. Per noi sarà un altro step per continuare a crescere.

Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma l’ossatura è rimasta la stessa. Riescono ad abbinare organizzazione, intensità e ottime qualità”.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Djimsiti, Okoli, Toloi; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Hateboer; Pasalic; Muriel, Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Boga, Lookman, Malinovskyi, Zortea, Ruggeri, Demiral, Scalvini, Soppy. Indisponibili: Carnesecchi, Ederson, Ilicic, Palomino, Zappacosta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Lazetic, De Ketelaere, Giroud, Origi. Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Baccini e Prenna. Quarto uomo: Sozza. VAR: Valeri. Assistente VAR: Costanzo.

Atalanta-Milan in TV



Atalanta-Milan in diretta tv con DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite).

Atalanta-Milan Streaming Gratis



Atalanta-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it). Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand. Per accedere allo stadio, è necessario presentare un documento valido d’identità e il biglietto della partita.

