Vedere Villarreal-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali anche in chiaro: si gioca per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Dopo il primo round di stasera, le due squadre si ritroveranno di nuovo all’Allianz Stadium di Torino il prossimo 16 marzo per il ritorno che decreterà chi abbandonerà la competizione e chi volerà ai quarti.

Fabio Cannavaro alla Gazzetta dello Sport: “ll Villarreal è abituato anche a vincere in Europa e non sarà per nulla semplice. Per assurdo la squadra di Allegri ha tutto da perdere da una sfida del genere. Anche se sono convinto che i bianconeri abbiano tutte le qualità per andare avanti. Di sicuro con il mercato di gennaio la squadra si è rafforzata. Ma vediamo intanto come va stasera”. Bella la sfida tra Albiol e De Ligt: “Lo spagnolo ha il senso della posizione, che con l’esperienza ha imparato a trovare sempre il tempo giusto per intervenire o chiudere se- condo i momenti di gioco. L’olandese è più fisico, istintivo ma fortissimo e poi ha soltanto 22 anni”.

Villarreal-Juventus in TV



Villarreal-Juventus in tv in chiaro con Mediaset su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre). Diretta tv anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Sky Sport 4K (canale 213 di Sky Q via satellite). Saranno Pierluigi Pardo e Massimo Paganin a commentare Villarreal-Juventus su Canale 5. Per quanto riguarda Sky, invece, i telecronisti saranno Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Villarreal-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Leonardo Bonucci ha parlato nel corso di un’intervista concessa ad El Pais della gara contro il Villareal in Champions League: “Saranno due partite molto complicate.

Il Villarreal è una squadra che sa giocare, che ha esperienza. Con Dusan abbiamo un riferimento in area a cui affidare il pallone quando la squadra avversaria si chiude”.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, P Torres, Pedraza; Chukwueze, Dani Parejo, Iborra, A Moreno; Lo Celso, Danjuma. Allenatore Unai Emery. A disposizione in panchina: Asenjo, Mario Gaspar, Aurier, Mandi, Estupiñán, Capoue, Yeremi Pino, Trigueros, Moi Gomez, Paco Alcacer, Dia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Luca Pellegrini, Bonucci, Rabiot, Locatelli, Kean, Soulé.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania). Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto arbitro Sven Jablonski. VAR Bastian Dankert e assistente VAR Harm Osmers.

Villarreal-Juventus Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Unai Emery è una delle principali insidie per i bianconeri e lo dicono i suoi precedenti con le italiane: affrontate dieci volte, battute otto. Tra gli allenatori di italiane Max Allegri è l’unico ad aver superato lo scoglio Emery: stagione 2015-2016, il livornese alla guida della Vecchia Signora si trovò a fronteggiare il Siviglia nei gironi di Champions. Vittoria all’andata e sconfitta ininfluente al ritorno.

Dove vedere la partita Villarreal-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Ecco i pensieri sulla Juve del tecnico del Villarreal Unai Emery in conferenza stampa: “I bianconeri sono una delle formazioni più forte del calcio italiano, la loro fase difensiva è fortissima e hanno una grande esperienza in Champions League. Vlahovic? Ha fatto 17 gol a Firenze, è già a un livello altissimo. Soprattutto, ha una grandissima fame di vittorie”.