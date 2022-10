Vedere Verona-Roma Streaming Gratis On-line è possibile lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio “Marcantonio Bentegodi” per la 12a giornata di Serie A.

Il Verona ha vinto due (una a tavolino) delle ultime quattro sfide contro la Roma in A (1N, 1P), dopo che aveva collezionato 17 partite di fila senza mai battere i giallorossi (5N, 12P). Considerando il successo a tavolino del settembre 2020, i gialloblù arrivano da due vittorie di fila al Bentegodi contro la Roma: è dalla metà degli anni Ottanta che la squadra non conquista tre successi casalinghi di fila contro i giallorossi.

Appuntamento alle 18:30 quindi per vedere Verona-Roma streaming gratis (per gli abbonati). Statistica in evidenza: in questa stagione di campionato il Verona ha subìto un terzo dei suoi gol dopo il 70° minuto.

Verona-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry. Allenatore: Bocchetti.

A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Terracciano, Hongla, Sulemana, Praszelik, Djuric, Lasagna. Indisponibili: Coppola, Doig, Hrustic, Ilic, Lazovic, Piccoli. Squalificati: nessuno

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Celik, Tripi, Bove, Matic, Belotti, Shomurodov, El Shaarawy, Volpato. Indisponibili: Darboe, Paulo Dybala, Wijnaldum. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Sacchi. Guardalinee: Vivenzi-Cipressa. 4° Uomo: Baroni. VAR: Maresca. Assistente VAR: Aureliano.

Verona-Roma in Live TV



Verona-Roma in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Verona-Roma in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Verona-Roma sarà commentato in telecronaca dalla coppia Gabriele Giustiniani e Emanuele Giaccherini (al commento tecnico).

Tammy Abraham ha lo stesso rendimento realizzativo della passata stagione dopo le prime 11 giornate: due gol segnati. Anche nella scorsa Serie A nelle cinque partite di ottobre non aveva realizzato alcun gol.

Verona-Roma Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Verona-Roma live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Verona-Roma inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Verona-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Verona-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.