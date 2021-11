Vedere Venezia-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 20 novembre 2021 alle 20:45 sui canali digitali: si gioca dopo Juventus-Atalanta delle 18 per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. I nerazzurri che nel torneo sono in serie positiva da cinque giornate, dopo aver battuto il Napoli capolista hanno bisogno di un altro risultato importante per restare in scia alle primissime. Lagunari pimpanti: sono in piena serie positiva (tre risultati consecutivi) e sono reduci dalle vittorie ottenute contro Roma (3-2) e Bologna (1-0 esterno) che hanno consentito loro di spingersi fino a metà classifica.

È da marzo 2020, contro la Juventus, che l’Inter non perde un match di Serie A giocato dopo una partita nelle coppe europee: in questo campionato due vittorie e due pareggi nei quattro incontri disputati finora post Champions League.

Venezia-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca, Ampadu; Aramu, Okereke, Johnsen. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Lezzerini, Modolo, Molinaro, Svoboda, Peretz, Tessmann, Crnigoj, Kiyine, Sigurdsson, Heymans, Henry, Forte.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, J Correa. Allenatore S Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Darmian, Barella, Vecino, Perisic, Sensi, Sanchez, Lautaro Martinez.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Di Vuolo e Galetto. 4° Uomo: Gariglio. VAR: Irrati. AVAR: Carbone.

David Okereke ha segnato il gol decisivo per la vittoria del Venezia l’ultima volta, e tre dei suoi quattro gol in SA sono arrivati dopo l’ora di gioco. Hakan Çalhanoğlu dell’Inter ha visto dieci partite in SA in cui ha almeno un gol ed un assist dalla stagione 2017/18, il quantitativo più alto tra i centrocampisti in campionato.

Venezia-Inter in TV



Venezia-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Venezia-Inter in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Venezia-Inter Streaming Gratis



Venezia-Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Francesco Forte è uno dei sei giocatori nell’era dei tre punti a vittoria a contare almeno una presenza in Serie A con la maglia del Venezia e almeno una con quella dell’Inter (il suo esordio nel massimo torneo nell’aprile 2013 con Stramaccioni in panchina): gli altri sono Di Napoli, Ganz, Orlandini, Pistone e Recoba.

Venezia-Inter streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Venezia-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Venezia-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.