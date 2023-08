Vedere Udinese-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 20 agosto 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. L’Udinese si prepara per la sua 29esima stagione consecutiva in Serie A, cercando di migliorare i suoi piazzamenti mediocri degli ultimi anni. Dopo aver perso le ultime quattro partite nella scorsa stagione, l’Udinese spera di invertire la tendenza con una vittoria in Coppa Italia. La prossima partita sarà contro la Juventus, che ha chiuso la scorsa stagione con una vittoria contro l’Udinese. La Vecchia Signora è stata punita con una detrazione di dieci punti per attività illecite di trasferimento e una squalifica dalla UEFA, mettendo fine alla loro partecipazione alle competizioni europee. Questa potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie per la Juventus, che può ora concentrarsi sul campionato. Di seguito formazioni e info per vedere Udinese-Juventus streaming e tv.

Udinese-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

La Juventus è la squadra con il maggior numero di vittorie nella prima partita della stagione in Serie A. L’Udinese ha ottenuto 19 punti da situazioni di svantaggio nella scorsa stagione, mentre la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in 20 partite.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. Allenatore Sottil.

A disposizione in panchina: Piana, Malusà, Guessand, Ferreira, Abankwah, Zemura, Nwachukwu, Quina, Camara, Samardzic, Pejicic, Success, Akè, Lucca, Semedo. Indisponibili: Brenner, Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Masina, Padelli, Pafundi. Squalificati: nessuno.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Huijsen, Kostic, Iling Jr, McKennie, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Soulé, Pogba, Yildiz, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge, Kean. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Vivenzi e Vecchi. Quarto uomo: Giua. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Di Martino.

Udinese-Juventus Live in TV

Il match tra Udinese-Juventus sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Marco Parolo.

Udinese-Juventus Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Udinese-Juventus in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Udinese-Juventus Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Udinese-Juventus, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.