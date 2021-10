Vedere Torino-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 2 ottobre 2021 sui canali digitali: si gioca per la settima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22.

La Vecchia Signora ha giocato in settimana contro il Chelsea campione d’Europa in Champions League, vincendo all’Allianz Stadium per 1-0 grazie alla rete di Federico Chiesa. Mentre nell’ultimo turno di Serie A, è arrivata la seconda vittoria in campionato conquistata con determinazione contro la Sampdoria, con il punteggio di 3-2.

Il fischio d’inizio del Derby della Mole la partita allo stadio “Olimpico Grande Torino” e che sarà arbitrata dall’arbitro Valeri di Roma, è in programma alle ore 18:00 italiane di questa sera.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata nel 62% delle trasferte di Serie A contro il Torino nel XXI secolo (8/13), parziale in cui i bianconeri hanno sempre trovato la rete (1.8 di media a incontro).

Torino-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



La Juventus ha perso le ultime due partite di Serie A giocate di sabato: mai nella sua storia nel massimo campionato la Vecchia Signora ha perso tre incontri consecutivi in questo giorno della settimana.

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Ansaldi, Vojvoda, Buongiorno, Baselli, Lukic, Kone, Rincon, Verdi, Warming. Indisponibili: Belotti, Edera, Izzo, Pjaca, Praet, Zaza. Squalificati: Djidji.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Chiesa. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, De Sciglio, Rugani, L Pellegrini, Rabiot, Kulusevski, Kean. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Dybala, Morata, Ramsey. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini e Galetto. Quarto Uomo: Baroni. Var: DI Paolo. Avar: Carbone.

Torino-Juventus in TV



Torino-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, coadiuvato da Massimo Ambrosini in cabina di commento.

Torino-Juventus Streaming Gratis



Torino-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Torino-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Torino-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.