Vedere Torino-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile sabato 15 ottobre 2022 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio “Olimpico Grande Torino” per la 10a giornata di Serie A 2022-2023.

Toro senza vittorie dal 5 settembre contro il Lecce, da lì in poi ha collezionato tre sconfitte e un pareggio, segnando a malapena due gol. Momento difficile anche per la Juve di Allegri: sconfitta in Champions League ad Haifa, le parole pesanti del presidente Agnelli, il confronto duro tra squadra e allenatore e il ritiro alla Continassa. Entrambe le formazioni cercano la vittoria per il riscatto. Per Bremer sarò la prima volta da ex contro i granata.

Torino-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Buongiorno, Adopo, Ricci, Ilkhan, Garbett, Seck, Aina, Lazaro, Karamoh, Pellegri. Indisponibili: Sanabria. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Bonucci, Miretti, Paredes, Fagioli, Soulé, Iling-Junior, Milik.

Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, De Sciglio, Di Maria. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Baccini e Colarossi. 4° uomo: Ghersini. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Carbone.

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 32 sfide di Serie A contro il Torino (23V, 8N) – sconfitta arrivata il 26 aprile 2015, con la rete di Andrea Pirlo che venne rimontata dai gol granata di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella.

Torino-Juventus in TV



Torino-Juventus in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento “Zona Dazn” al costo aggiuntivo di 5 euro al mese: il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Il “Derby della Mole” Torino-Juventus sarà commentato in telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con Massimo Gobbi al commento tecnico.

Il Torino è la squadra contro cui Dusan Vlahovic ha giocato più partite in Serie A (otto). Tuttavia per il serbo un solo gol contro i granata (con la Fiorentina nell’agosto 2021), meno di qualsiasi altra formazione affrontata almeno sette volte nella competizione.

Torino-Juventus Streaming Gratis



Torino-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Torino-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Il Torino è la squadra contro cui Juan Cuadrado ha preso parte a più reti in Serie A: 11, tre gol e otto assist. Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), solo due giocatori contano più passaggi vincenti contro una singola avversaria nella competizione (11 Antonio Candreva v Fiorentina e 9 Antonio Cassano v Udinese).

Dove vedere la partita Torino-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Torino-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Live disponibile anche su Corriere dello Sport.