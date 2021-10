Vedere Torino-Genoa Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 22 ottobre 2021 sui canali digitali: 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22 prima della sfida Sampdoria-Spezia delle 20:45

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha allenato il Genoa tra il 2016 e il 2018, collezionando 51 panchine, con nove vittorie, 14 pareggi e 28 sconfitte nel massimo campionato – da avversario, ha vinto solo una delle quattro sfide da tecnico contro il Grifone in Serie A (2N, 1P).

Il fischio d’inizio della partita Torino-Genoa allo stadio “Olimpico Grande Torino” e che sarà diretta dall’arbitro Giacomelli di Trieste, è in programma alle ore 18:30 italiane di oggi.

Il Napoli è la squadra che ha registrato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A (129), mentre dall’altra parte, solo il Milan (66) ha effettuato più recuperi offensivi a 40m o meno dalla porta avversaria del Torino (64).

Torino-Genoa Streaming Live, probabili formazioni



Il primo gol di Bremer in Serie A è arrivato contro il Genoa nel novembre 2019: il difensore dei Torino ha realizzato due reti nelle prime due sfide contro i rossoblù, rimanendo poi a secco nelle successive due – contro nessuna squadra conta più marcature nel massimo campionato.

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Buongiorno, Izzo, Zima, Vojvoda, Ansaldi, Rincon, Baselli, Kone, Praet, Sanabria, Zaza. Indisponibili: Edera, Mandragora, Pjaca, Verdi. Squalificati: nessuno.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Ekuban. Allenatore Ballardini.

A disposizione in panchina: Semper, Marchetti, Ghiglione, Masiello, Sturaro, Portanova, Behrami, Buksa, Cambiaso, Kallon, Caicedo, Pandev. Indisponibili: Bani, Maksimovic, Vanheudsen, Hernani. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Torino-Genoa in TV



Torino-Genoa in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pieluigi Pardo, mentre il commento tecnico della gara è affidato a Stefan Schwoch.

Torino-Genoa Streaming Gratis



Torino-Genoa live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Torino-Genoa Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Torino-Genoa, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.