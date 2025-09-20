Ti sta mentendo? Leggi i segnali del corpo per capirlo subito – postbreve.com

Come capire se una persona mente: voce, mani, labbra e pupille mostrano segnali involontari che tradiscono bugie nascoste.

Sospettare che chi ci sta accanto non dica la verità è un pensiero che attraversa molte relazioni. A volte è solo un’impressione, altre volte emergono segnali concreti che alimentano i dubbi. Diversi studi scientifici dimostrano che, quando una persona mente, il cervello entra in uno stato di stress e il corpo invia messaggi involontari. Lo psicologo Marc Salem, nel libro The Six Keys to Unlock and Empower Your Mind, ha raccolto indizi fisiologici che possono essere notati anche da un osservatore attento. L’analisi di questi comportamenti non dà certezze, ma fornisce strumenti per interpretare atteggiamenti e parole.

Voce, mani e tensione del corpo

Uno degli aspetti che cambiano in modo evidente è la voce. Chi inventa una storia rallenta il ritmo della frase, introduce pause improvvise e cerca le parole giuste. Si notano spesso variazioni di tono, passaggi rapidi da un registro all’altro o un abbassamento improvviso della voce legato alla difficoltà di respirare. Lo stress provoca squilibri, e non a caso il respiro diventa corto e irregolare.

Il linguaggio del corpo accompagna queste variazioni. Le mani, in particolare, sono un indicatore chiaro. Chi mente tende a nasconderle sotto il tavolo, dietro la schiena o a tenerle ferme in posizioni rigide. Un comportamento innaturale, perché durante una conversazione spontanea le mani si muovono di continuo. Se la bugia è preparata in anticipo, il controllo aumenta: le mani restano statiche lungo i fianchi o appoggiate in modo artificiale. Anche la bocca tradisce. Lo stress riduce la produzione di saliva, rendendo le labbra secche. È frequente notare chi si lecca la bocca o deglutisce con forza prima di parlare. Segnali minimi, ma ripetuti.

Pupille, sguardo e dettagli mancanti

Gli occhi raccontano più di molte parole. Durante una menzogna, le pupille si dilatano, reazione involontaria del sistema nervoso simpatico, lo stesso che scatena la risposta “lotta o fuga”. Per questo motivo anche i mentitori esperti non riescono a controllare questo dettaglio. Uno sguardo sfuggente o, al contrario, troppo fisso, diventa un indizio da valutare.

Sul piano verbale, chi mente raramente risponde in modo diretto. Spesso ricorre a giri di parole, replica con una domanda per prendere tempo o finge di avere una memoria selettiva. Dopo una piccola bugia, capita che aggiunga informazioni superflue per sembrare più credibile. È un comportamento tipico che, però, finisce per insospettire. Chi ascolta può verificare la coerenza insistendo sui dettagli. A quel punto chi mente tende ad agitarsi, a contraddirsi o a cambiare versione. Non esistono formule infallibili, ma osservare voce, gesti, sguardo e linguaggio può offrire strumenti preziosi per interpretare meglio situazioni quotidiane.