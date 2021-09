Alle 20:45 italiane di oggi domenica 5 settembre 2021 si potrà vedere Svizzera Italia streaming live e diretta tv sul digitale. Svizzera-Italia, match valido per il Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo stadio St Jakob-Park di Basilea.

Si tratta di una sfida molto delicata per gli azzurri di Roberto Mancini: serve almeno un pareggio per non complicare il cammino nel Girone C.

Le formazioni di Svizzera Italia

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Sow, Zuber; Fassnacht, Vargas; Seferovic. Allenatore Murat Yakin.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Dove vedere Svizzera Italia Diretta Live TV invece di Rojadirecta



Per vedere Svizzera Italia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Dove vedere Svizzera Italia Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Svizzera Italia Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.