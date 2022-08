Contro chi giocheranno Juventus Milan Napoli e Inter nella fase a gironi di Champions League 2022-2023? Lo scopriremo oggi giovedì 25 agosto alle ore 18:00 italiane con la diretta streaming del sorteggio della fase a gironi della Championa League da Instabul (Turchia).

E’ stato il Real Madrid a vincere la 14esima Champions della sua storia a maggio 2022. Il 25 agosto 2022 le 32 squadre qualificate ai gironi conosceranno le tre avversarie del proprio gruppo. Chi pescheranno le nostre 4 italiane Juventus, Inter, Milan e Napoli? Per scoprirlo c’è da guaradre la diretta tv in chiaro del sorteggio Champions su Sky Sport 24 per gli abbonati, Prime Video, Canale 20 (Mediaset) e con il video streaming gratis sul sito ufficiale UEFA.

Le urne del sorteggio

Prima fascia (Teste di Serie): Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Porto, Milan, Manchester City, Eintracht Francoforte e Ajax.

Seconda fascia: Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico, Siviglia, Tottenham, Lipsia, Liverpool.

Terza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Inter, Milan, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Benfica.

Quarta fascia: Celtic, Bruges, Marsiglia, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Copenaghen, Rangers, Dinamo Zagabria.