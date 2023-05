Vedere Siviglia-Roma Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali di molteplici piattaforme, anche in chiaro. Il Siviglia è il favorito per la finale della UEFA Europa League contro la Roma, avendo vinto sei delle sue ultime finali di questa competizione. Tuttavia, la squadra spagnola non ha vinto nessuna delle quattro partite di UEL disputate fuori dalla Spagna.

La Roma, che ha vinto la UEFA Europa Conference League l’anno scorso, sa cosa serve per conquistare un titolo europeo ma ha perso le ultime quattro partite di UEL disputate fuori dall’Italia senza segnare. José Mourinho ha quindi l’ulteriore incentivo di diventare l’allenatore più decorato nella storia delle principali competizioni europee se la Roma vincerà il trofeo, superando il record di Giovanni Trapattoni. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere la partita Siviglia-Roma streaming e tv.

Siviglia-Roma Streaming Live, probabili formazioni



Il Siviglia ha raggiunto la finale della Coppa UEFA/Europa League per la settima volta, stabilendo così un record. Il club spagnolo ha vinto la competizione in tutte le sei precedenti occasioni in cui ha raggiunto la finale. Questo è avvenuto nel 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Gudelj, Badé, Telles; Fernando, Rakitic; Suso, Oliver Torres, Ocampos; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

A disposizione in panchina: Dmitrovic, Flores, Montiel, Rekik, Marcao, Jordan, Mir, Nianzou, Lamela, Papu Gomez, Gil, Bruno.

La Roma raggiunge la finale dell’UEFA Conference League dopo aver perso contro l’Inter nella finale della Coppa UEFA nel 1991. Questa sarà la quinta volta che i giallorossi raggiungono una finale di una grande competizione europea, dopo la Coppa delle Fiere del 1961, la Coppa dei Campioni del 1984, la Coppa UEFA del 1991 e la UEFA Conference League del 2022.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Paulo Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Ibanez, Tahirovic, Zalewski, Bove, Wijnaldum, Camara, Volpato, El Shaarawy, Belotti.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).

Siviglia-Roma in TV in chiaro su Rai 1



Siviglia-Roma in tv per gli abbonati sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). La partita sarà visibile in chiaro su Rai Uno.

Siviglia-Roma Streaming Gratis alternativa a Roja Live Online



Siviglia-Roma live streaming gratis in chiaro su Rai Play e per gli abbonati su DAZN Sky Go e Now, quest’ultimo a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Roja Live Club perchè considerata illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Come vedere Siviglia-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Alternative per vedere Siviglia-Roma, a parte le modalità menzionate sopra, non ce ne sono! Le classiche reti sociali come Video YouTube, Facebook Live-Stream, Periscope, TikTok, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Roja Club Live”, non sono al momento considerati legali nel nostro paese. È sempre consigliabile utilizzare servizi legali e sicuri per guardare eventi sportivi in diretta streaming live.