Bonus in arrivo da settembre: ecco il sostegno economico tanto utile che può interessare a moltissime persone.

La difficoltà crescente nel vivere con un reddito di circa 1.000 euro netti al mese in Italia spinge il Governo a intervenire con misure mirate a sostenere le fasce più fragili. Tra affitti in aumento, bollette in costante rincaro e un carrello della spesa sempre più oneroso, molte famiglie si trovano a sfidare una soglia di sopravvivenza che, secondo l’Istat, richiede almeno un reddito mensile di 1.245 euro per non rientrare nella fascia di povertà relativa.

Bonus automatico in busta paga: fino a 100 euro in più da settembre 2025

Per rispondere all’emergenza dei salari bassi che colpisce la maggior parte dei lavoratori, il Governo ha ufficializzato l’introduzione di un bonus da 100 euro mensili che sarà accreditato automaticamente nelle buste paga a partire da settembre 2025. Questa misura, pensata per alleggerire il carico fiscale sui lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000 euro lordi annui (circa 1.150 euro lordi al mese), non richiederà alcuna domanda o pratica burocratica.

Il meccanismo prevede l’estensione del trattamento integrativo, noto anche come ex bonus Renzi, e un taglio dei contributi previdenziali pari a 7 punti percentuali. In termini concreti, un lavoratore potrà percepire fino a 1.200 euro netti in più all’anno, direttamente nel proprio stipendio mensile. Questa soluzione intende offrire un sollievo immediato, soprattutto a lavoratori precari, part-time, operai e impiegati, per far fronte alle spese essenziali che sempre più spesso mettono a dura prova il bilancio familiare.

I dati più recenti confermano che oltre l’80% degli italiani percepisce meno di 1.000 euro al mese, un segnale evidente della precarietà diffusa nel mercato del lavoro italiano. Nonostante l’importanza di questo intervento, il bonus rappresenta un aiuto temporaneo e non risolve il problema strutturale dei salari stagnanti, che restano tra i più bassi in Europa.

Inoltre, l’Istat ha sottolineato come il costo della vita continui a crescere, con un impatto significativo su affitti, utenze e beni alimentari, rendendo sempre più complesso il mantenimento di un tenore di vita dignitoso per molte famiglie italiane.

Altri incentivi e novità per il 2025: bonus elettrodomestici e agevolazioni scolastiche

Parallelamente al bonus in busta paga, il Governo ha previsto per settembre 2025 anche l’avvio del bonus elettrodomestici, che prevede uno sconto fino a 200 euro sull’acquisto di grandi elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi, forni e lavastoviglie. Questo incentivo, fruibile tramite voucher ottenibile sulla piattaforma pagoPA, dovrà essere speso entro un breve periodo dalla sua emissione, pena la decadenza del beneficio.

Il bonus elettrodomestici si configura come uno sconto diretto in fattura, volto a incentivare il rinnovo di apparecchiature domestiche che rispettano determinati criteri energetici, ma con meno restrizioni rispetto alle precedenti normative. La dotazione finanziaria stanziata ammonta a 48 milioni di euro, sufficiente per circa 480.000 acquisti, ed è destinata a famiglie con Isee fino a 25.000 euro.

Inoltre, sono stati confermati anche i bonus libri scolastici, con modalità di domanda e requisiti che variano regione per regione, volti a sostenere le famiglie nel costo dell’istruzione.

Il Governo italiano, guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, continua a porre al centro dell’agenda nazionale la tutela del potere d’acquisto e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione. Nel corso delle ultime settimane, a Palazzo Chigi si sono susseguiti incontri e provvedimenti finalizzati a rafforzare le misure di supporto economico e a favorire un rilancio delle professioni e del tessuto produttivo del Paese.