I virus dell’influenza hanno una proteina a forma di fungo nota come neuraminidasi (NA) che è detta avere un “lato oscuro” perché la struttura sotto il suo cappello a fungo è stata in gran parte inesplorata dalla scienza. Gli anticorpi che si attaccano a questo lato oscuro potrebbero aiutare a formare la base per farmaci antivirali e vaccini che funzionano contro molti virus dell’influenza. Lo hanno scritto i ricercatori in un articolo pubblicato venerdì 1° marzo sulla rivista Immunity.

Attualmente, i vaccini contro l’influenza sono progettati per mirare a una diversa struttura sulla superficie dei virus dell’influenza: l’emoagglutinina (HA). Questa proteina a forma di lecca-lecca consente ai virus di attaccarsi all’esterno delle cellule umane e poi infiltrarle. Ma muta rapidamente, motivo per cui il vaccino antinfluenzale deve essere aggiornato ogni anno per corrispondere alle HA dei ceppi circolanti di influenza.

In confronto, il lato oscuro di NA non muta quasi altrettanto velocemente e appare molto simile in diversi ceppi di virus dell’influenza, secondo una dichiarazione degli Istituti Nazionali di Salute (NIH).

Si ritiene che NA aiuti i virus dell’influenza a navigare verso il loro recettore preferito all’esterno delle cellule ospiti.

Poi, una volta che un virus ha infettato una cellula e si è moltiplicato al suo interno, NA aiuta quei nuovi virus a uscire dalla cellula., tra cui il Tamiflu (nome generico oseltamivir), funzionano effettivamente inibendo NA e quindi impedendo ai virus dell’influenza di uscire dalle cellule che hanno infettato. Le mutazioni che modificano la struttura di NA possono quindi rendere i virus meno vulnerabili o resistenti a tali farmaci

Gli scienziati hanno scoperto solo una manciata di anticorpi umani contro NA, e questi generalmente si attaccano alla parte superiore o al lato del cappello a fungo della proteina, hanno notato i ricercatori nel loro rapporto. Queste parti del fungo sono più inclini a mutare in modi che aiutano i virus dell’influenza a evitare gli effetti dei farmaci antivirali, hanno aggiunto.

Nel loro nuovo studio, gli scienziati del NIH hanno analizzato il sangue prelevato da due persone che erano state infettate da H3N2, un sottotipo del virus dell’influenza A che si diffonde stagionalmente e muta particolarmente rapidamente. Nei campioni di sangue, il team ha identificato sei anticorpi che si attaccano al lato oscuro di NA.

Nei test di laboratorio, questi anticorpi si sono attaccati a diversi virus H3N2 e ne hanno rallentato la replicazione. Gli anticorpi hanno anche funzionato contro un diverso tipo di influenza A, chiamato H2N2.

Negli esperimenti con i topi, gli anticorpi hanno salvato molti roditori da una dose letale di virus H3N2, il che suggerisce che potrebbero essere utili per la prevenzione e il trattamento dell’influenza nelle persone. Gli anticorpi hanno mostrato una forte protezione sia quando sono stati somministrati ai topi prima dell’infezione che quando sono stati somministrati successivamente. Il team ha anche testato come gli anticorpi si comportavano contro alcuni ceppi di influenza resistenti ai farmaci e ha scoperto che mostravano comunque lo stesso grado di protezione.

Per comprendere meglio come funzionano questi anticorpi, i ricercatori hanno utilizzato la microscopia elettronica criogenica (cryo-EM), una tecnica di microscopia che utilizza fasci di elettroni per rivelare le dettagliate strutture tridimensionali delle molecole. Il team ha utilizzato questo metodo per ingrandire due degli anticorpi mentre si attaccavano a NA. L’esperimento ha mostrato che i due anticorpi mirano a diverse parti del lato oscuro che non si sovrappongono.

Ciò suggerisce che più caratteristiche del lato oscuro potrebbero essere mirate con futuri farmaci o vaccini, aprendo la possibilità, ad esempio,di prendere di mira contemporaneamente diverse regioni.

Gli autori dello studio:

“I nostri risultati aiutano a guidare lo sviluppo di efficaci contromisure contro i virus dell’influenza in continua evoluzione identificando siti nascosti e conservati di vulnerabilità sul lato inferiore di NA”.