Vedere Sampdoria-Milan Streaming Gratis On-line è possibile sabato 10 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca per la 6a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Luigi Ferraris” di Marassi (Genova). Reduce dal pareggio contro il Salibsurgo in Champions League (1-1), ma soprattutto dalla vittoria del Derby contro l’Inter (3-2), il Milan punterà ad espugnare Marassi per proseguire la striscia positiva di questo primo mese di gare ufficiali: la vetta della classifica è a -2 dietro ad Atalanta (13) e Napoli (11). Rafael Leão del Milan sta cercando il suo terzo gol contro la Sampdoria in campionato, ed ha già contribuito a 19 gol durante quest’anno solare in Serie A (10 gol, 9 assist).

Sampdoria-Milan Streaming Live, probabili formazioni

La Sampdoria ha raccolto solo due punti finora: con una sconfitta eguaglierebbe il suo peggior risultato nelle prime sei partite di un campionato di Serie A (due pareggi e quattro ko nelle prime sei anche nel 2013/14, stagione in cui comunque i blucerchiati si salvarono a fine torneo).

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Villar, Verre; Sabiri; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione in panchina: Ravaglia, Contini, Conti, Colley, Murru, Amione, Vieira, Leris, Yepes, Djuricic, Pussetto, Quagliarella.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Tomori, Adli, Bennacer, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Brahim Diaz.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Liberti e Del Giovane. 4° Uomo: Massa. VAR: Abisso. Assistente VAR: Longo.

Sampdoria-Milan in TV



Sampdoria-Milan in diretta tv con DAZN. Il match verrà trasmesso in diretta e in co-esclusiva anche su Sky grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Sampdoria-Milan Streaming Gratis



Sampdoria-Milan live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. A pagamento per tutti con NOW. Il pre-partita di Sampdoria-Milan inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Sampdoria-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sampdoria-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.