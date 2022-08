Vedere Sampdoria-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile lunedì 22 agosto 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN, subito dopo Roma-Cremonese delle 18:30. Si gioca in chiusura della 2a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Luigi Ferraris” di Marassi-Genova sotto la direzione dell’arbitro Rosario Abisso di Palermo.

Sampdoria-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

La Juventus sempre vittoriosa negli ultimi sette precedenti contro la Samp, 6 in campionato più uno in Coppa Italia. Di fatto, vincendo anche la partita di questa sera, i bianconeri realizzerebbero la propria striscia record di successi consecutivi contro i blucerchiati nel torneo. L’ultimo pareggio risale oramai al 2014. Allegri ridimensionato dopo la lunga lista di infortuni (su tutti Angel Di Maria e Pogba), punta a “rimanere tra le prime quattro in classifica a novembre”. Dall’altra parte c’è una Samp che vuole invertire la rotta dopo la sconfitta (sempre a Marassi) con l’Atalanta: “È difficile ma non impossibile”, Giampaolo ci crede.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore Giampaolo. A disposizione in panchina: Ravaglia, Contini, Depaoli, Leverbe, Murillo, Yepes, Murru, Malagrida, Vieira, Verre, Quagliarella, Gabbiadini. Indisponibili: Conti, Trimboli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Bonucci, De Sciglio, Gatti, Rovella, Fagioli, Zakaria, Miretti, Soulé, Kean. Indisponibili: Federico Chiesa, Angel Di Maria, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny, Aké, Arthur. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo. Assistenti: Palermo-Zingarelli. Quarto uomo: Cosso. VAR: Banti. Assistente VAR: Lo Cicero.

Sampdoria-Juventus in TV



Sampdoria-Juventus in diretta tv con DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite).

Sampdoria-Juventus Streaming Gratis



Sampdoria-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it). Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand. Per accedere allo stadio, è necessario presentare un documento valido d’identità e il biglietto della partita.

Dove vedere la partita Sampdoria-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sampdoria-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.