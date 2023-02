Vedere Sampdoria-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 13 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per chiudere la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la terza (su 19 a disposizione) del girone di ritorno. Da una parte Stankovic è obbligato a fare punti salvezza, dall’altra parte Inzaghi vuole consolidare il secondo tempo visto che il Napoli sembra irragiungibile dopo il successo di ieri sera contro la Cremonese. Di seguito formazioni e info per vedere Sampdoria-Inter streaming e tv.

Quando le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Serie A, l’Inter ha trionfato 3-0, in casa, a ottobre. Stefan de Vrij ha segnato il primo gol per l’Inter al minuto 20. Anche Nicolò Barella e Joaquín Correa hanno segnato in quella partita.

Sampdoria-Inter Streaming Live, probabili formazioni



L’ultima partita di campionato dell’Inter ha visto la squadra trionfare 1-0 contro il Milan in casa. La squadra è così finita al 2° posto con 43 punti, con 17 partite da giocare. L’Inter insegue il Napoli in testa alla classifica a 13 punti ed è sopra l’Atalanta, in 5ª posizione, di 5 punti nella lotta per un posto in Champions League.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore Stankovic. A disposizione in panchina: Turk, Ravaglia, Murru, Rincon, Ilkhan, Yepes, Paoletti, Malagrida, Sabiri, Jese Rodriguez, Quagliarella. Indisponibili: Gunter, Conti, Pussetto, De Luca. Squalificati: Leris.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrji, D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Gagliardini, Asslani, Mkhitaryan, Carboni, Dzeko. Indisponibili: Correa, Dalbertc. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca della sezione di Napoli. Guardalinee: M Rossi e C Rossi. IV uomo: Feliciani. VAR: Doveri. Assistente VAR: Paganessi.

Sampdoria-Inter in TV Live



Sampdoria-Inter in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Calcio (Canale 202), Sky Sport 4K (Canale 213) e Sky Sport (Canale 251), e con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Sampdoria-Inter su DAZN sarà affidata a Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi, mentre su Sky ci saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani a farvi compania.

Sampdoria-Inter Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Sampdoria-Inter live streaming gratis con Sky Go (per gli abbonati) e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Nelle ultime otto sfide al Ferraris tra Sampdoria e Inter in Serie A regna perfetto equilibrio: tre successi, due dei quali con clean sheets per ciascuna e due pareggi; l’ultimo match a Genova è terminato in parità e bisogna tornare al 2008 per vedere due pareggi di fila in casa della Sampdoria tra queste due formazioni.

Dove vedere la partita Sampdoria-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sampdoria-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.