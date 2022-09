Vedere Salisburgo-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 6 settembre 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca al “Red Bull Arena” la 1a giornata del Girone E della Fase a Gironi di UEFA Champions League.

Il Milan arriverà molto fiducioso qui, dopo avere vinto in modo impressionante il derby contro gli acerrimi rivali dell’Inter sabato scorso per 3-2, e vedendo il miglior inizio nelle prime cinque partite (3 vittorie, 2 pareggi) per una squadra che sta difendendo un titolo in Serie A. Ora l’attenzione si sposta in Europa, con il Milan che punta a vincere la UCL da Campione d’Italia per la prima volta dal 1994.

Salisburgo-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Di fronte avrà un avversario da non prendere con le molle: il Salisburgo di Matthias Jaissle, campione d’Austria in carica, è al comando della classifica in campionato e vanta una striscia di 6 vittorie di fila (5 in Bundesliga e una in Coppa d’Austria).

Il match sarà arbitrato dal serbo Srdjan Jovanovic.

Salisburgo (4-3-1-2) – Kohn; Dedic, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. Allenatore Matthias Jaissle.

Milan (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Salisburgo-Milan in Diretta TV invece di Rojadirecta italiano



Salisburgo-Milan in tv sarà trasmessa da Sky (canali 206 e 253). Il match della Red Bull Arena sarà inoltre visibile in diretta streaming su Infinity + (da pc, smartphone, smart tv e tablet). Sul sito e sulla app de La Gazzetta delo Sport avrete la possibilità di seguire la diretta testuale della partita.

Salisburgo-Milan in Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Online



Salisburgo-Milan live streaming gratis su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it). La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset). Ulteriore opzione con la diretta streaming di Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, disponibile per tutti i dispositivi, anche quelli mobili Huawei o un semplice Mac. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Come possibili alternative per vedere Salisburgo-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però è illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.