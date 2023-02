Vedere Roma-Verona Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 19 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La partita dello Stadio Olimpico nella Capitale e valida per il turno 23 di Serie A, potrebbe permettere ai giallorossi di Mourinho (41 punti) di rimanere al passo del Milan che dopo la vittoria di ieri viaggia a 44 punti, in piena zona Champions League.

La Roma ha pareggiato 1-1 nell’ultima partita di Serie A in trasferta contro il Lecce, quest’ultimo capace di vincere oggi con il risultato di 1-2 in casa dell’Atalanta nella partita delle 12:30. Il Verona sta uscendo dalla zona retrocessione: nelle ultime 4 paritte ha raccolto 2 vittorie casalinghe contro Lecce e Salernitana e 2 pareggi (uno in casa dell’Udinese e l’altro contro la Lazio al Bentegodi). Di seguito formazioni e info per vedere Roma-Verona streaming e tv.

In questa stagione, i giocatori più prolifici dell’Hellas Verona sono Darko Lazovic, Cyril Ngonge e Fabio Depaoli, che hanno realizzato rispettivamente 3, 2 e 2 gol.

Roma-Verona Streaming Live, probabili formazioni



Quando le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Serie A, la Roma ha trionfato 3-1 in trasferta, a ottobre. Nicolò Zaniolo ha messo a segno la prima rete per la Roma al minuto 47. Inoltre Cristian Volpato e Stephan El Shaarawy sono andati a segno. Pawel Dawidowicz ha segnato la sola rete per l’Hellas Verona al minuto 26.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Karsdorp, Spinazzola, Wijnaldum, Camara, Matic, Tahirovic, Belotti, Solbakken, Volpato.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Lasagna. Allenatore Zaffaroni. A disposizione in panchina: Berardi, Perilli, Zeeflik, Ceccherini, Faraoni, Cabal, Dawidowicz, Terracciano, Abildgaard, Braaf, Sulemana, Kallon, Gaich.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Bindoni-Imperiale. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Di Martino.

Roma-Verona in TV Live



Roma-Verona in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Nelle ultime sei gare, la Roma ha vinto 3 volte, pareggiato 2 partite e perso in 1 occasione. L’Hellas Verona, dall’altra parte, ha vinto 3 volte, pareggiato in 2 occasioni e perso 1 partita nel periodo. La telecronaca di Roma-Verona su DAZN sarà affidata a Dario Mastroianni col commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Si gioca dopo Spezia-Juve delle 18.

Roma-Verona live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Nel 2022/2023, la Roma ha beneficiato delle prestazioni di Paulo Dybala e Tammy Abraham. Dybala è il capocannoniere della squadra con 8 reti, con 3 di queste reti che sono state sullo 0-0. Abraham è stato quasi allo stesso livello avendo realizzato 6 gol.

Come possibili alternative per vedere Roma-Verona, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. L’Hellas Verona cercherà la prima vittoria in trasferta in questo campionato, avendo finora ottenuto 6 sconfitte e 4 pareggi. L’Hellas Verona ha una striscia di 11 gare esterne senza successi (V0 N5 P6). Non vince in trasferta dall’aprile 2022 contro il Cagliari. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.