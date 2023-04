Vedere Roma-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 29 aprile 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali. Roma e Milan sono entrambe al quarto posto in classifica con 56 punti dopo 31 partite e si scontreranno per ottenere un posto nella prossima Champions League. Nell’ultima giornata, il Milan ha vinto facilmente contro il Lecce, mentre la Roma è stata sconfitta dall’Atalanta.

L’incontro all’andata tra Milan e Roma giocato l’8 gennaio a San Siro è finito con un pareggio 2-2, con il Milan in vantaggio grazie ai gol di Kalulu e Pobega, ma la Roma è riuscita a pareggiare nel finale con le reti di Ibañez e Abraham. Di seguito formazioni e info per vedere Roma-Milan streaming e tv.

Statistica in evidenza: Di fronte ai propri tifosi in questa stagione, la Roma ha ottenuto 10 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte in 15 partite di Serie A. Il Milan ha guadagnato 23 punti su 48 disponibili fuori casa in questo campionato (6V 5N 5P).

Roma-Milan Streaming Live, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Karsdorp, Llorente, Smalling, Wijnaldum.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

Roma-Milan Live in TV

Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega.

Il match tra Roma-Milan sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca Di Roma-Milan su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Roma-Milan Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Roma-Milan sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Nel 2023 la Roma ha mantenuto la porta inviolata in sette partite casalinghe di campionato sulle otto disputate; nello stesso periodo, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha ottenuto così tante clean sheet interne. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Roma-Milan Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Roma-Milan, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di campionato (2V, 2N), tante clean sheet quante nelle precedenti 13 gare di Serie A (5V, 3N, 5P). Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.