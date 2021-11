Vedere Roma-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 31 ottobre 2021 alle 20:45 sui canali digitali: si gioca dopo Salernitana-Napoli delle 18 per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Grazie al successo contro il Cagliari, la Roma ha risposto alle vittorie delle altre grandi, riuscendo allo stesso tempo ad allontanare la Juventus in classifica: battendo il Milan, la formazione di Mourinho potrebbe avvicinarla a -6, rispetto alle attuali nove lunghezze.

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha segnato il primo gol della sua squadra in cinque delle sei occasioni che è riuscito a segnare in questa stagione, mentre Olivier Giroud del Milan ha visto sei dei suoi ultimi otto gol in campionato arrivare nel primo tempo.

Roma-Milan Streaming Live, probabili formazioni



La squadra di Pioli viene da 6 vittorie consecutive in campionato (intervallate però da 2 sconfitte europee) e nell’ultimo periodo è sempre riuscita a portare a casa partite ostiche o che si erano messe male, come contro il Verona. Per mantenere la testa della classifica servirà però il Milan delle grandi occasioni, perché all’Olimpico non ci sarà da scherzare. Di certo, l’attacco funziona: 11 gol nelle ultime 4 partite di Serie A.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore José Mourinho.

A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Missori, Darboe, Bove, Carles Perez, Mkhitaryan, Shomurodov, Zalewski, Felix.

Buone notizie per i rossoneri, che dopo Theo Hernandez ritrovano anche Brahim Diaz. I due hanno osservato uno stop di quasi due settimane per via della positività al Covid. Il terzino francese è rientrato prima, giocando nel secondo tempo del turno infrasettimanale contro il Toro. Lo spagnolo invece conta di partire dal 1′ all’Olimpico, alle spalle di Ibra (favorito su Giroud) in una trequarti completata da Salemaekers e Leao. Ancora out Rebic, il dolore alla caviglia non è passato. A centrocampo ci sono due maglie per tre, i soliti tre: Tonali, Bennacer e Kessié. L’italiano sembra il candidato a riposare.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kajer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Romagnoli, Ballo-Touré, Kalulu, Gabbia, Kessié, Bakayoko, Krunic, Giroud, Pellegri, Maldini.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Carbone e Lo Cicero. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Avar: De Meo.

Roma-Milan in TV



Roma-Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Roma-Milan su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Roma-Milan Streaming Gratis



Roma-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

