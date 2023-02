Vedere Roma-Cremonese Streaming Gratis On-line è possibile oggi primo febbraio 2023 alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca per i quarti di finale della Coppa Italia 2022-2023. José Mourinho è stato eliminato ai quarti di finale di Coppa Italia nella scorsa stagione, dopo che nelle due edizioni sulla panchina dell’Inter aveva sempre superato questo turno (semifinale nel 2008/09 e vittoria del trofeo nel 2009/10). Chi vince affronterà in semifinale la vincente di Fiorentina-Torino.

Roma-Cremonese Streaming Live, probabili formazioni



Paulo Dybala ha realizzato tre gol nelle tre sfide in questa Serie A contro squadre neopromosse, anche se l’unica contro cui non ha segnato è stata proprio la Cremonese – doppietta al Monza e una rete contro il Lecce.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Smalling, Llorente, Camara, Matic, Tahirovic, Pellegrini, Abraham, Solbakken, Volpato.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Ferrari, Vazquez; Ghiglione, Meité, Pickel, Castagnetti, Valeri; Felix, Okereke. Allenatore Ballardini. A disposizione in panchina: Saro, Sarr, Bianchetti, Gardoni, Milanese, Borghesan, Benassi, Ciofani, Dessers, Tsadjout.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Tolfo e Di Iorio. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Longo.

Roma-Cremonese in TV

Roma-Cremonese in tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Roma-Cremonese sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin. L’Inter è la squadra che ha registrato il possesso palla più alto agli ottavi di questa Coppa Italia (72%); i nerazzurri allo stesso tempo hanno subito sei tiri nello specchio agli avversari, solo il Torino (otto) ne ha incassati di più.

Roma-Cremonese Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Roma-Cremonese streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. Negli ottavi di finale, Francesco Acerbi ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Inter, che ha regalato la qualificazione ai lombardi; il difensore ha segnato un’altra rete in Coppa Italia, con la Lazio il 27 gennaio 2021 proprio contro l’Atalanta. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Roma-Cremonese Streaming al posto di Roja Directa su Internet

Come possibili alternative per vedere Roma-Cremonese, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Roja Club”, “HesGoal Info”, “Pepper Live Info”, o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.