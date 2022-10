Vedere Juventus-Empoli Streaming Gratis On-line è possibile venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN al posto di Rojadirecta TV. La partita andrà in scena allo stadio “Allianz Stadium” di Torino per l’11a giornata di Serie A.

I Bianconeri guidati da Allegri (ottavi con 16 punti) vogliono deve dare seguito alla vittoria ottenuta nel derby in casa del Torino per tornare a respirare in classifica. I toscani guidati da Zanetti (decimi con 11 punti) sono reduci dal successo contro il Monza. Statistica in evidenza: c’è stato un gol nei primi 35 minuti di gioco in tutte e sette le partite casalinghe ufficiali stagionali della Juventus.

Juventus-Empoli Streaming Live, probabili formazioni

Senza Bremer, Allegri si affida a Bonucci al centro della difesa. Possibile Paredes in regia, davanti Milik e Vlahovic. Chiesa e Pogba non saranno convocati. Nell’Empoli conferme per Destro e De Winter, da decidere il partner d’attacco: Satriano favorito su Lammers.

Juventus (3-5-2): Szcezny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Fagioli, Soulè, Illing-Junior, Milik.

Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Chiesa, Pogba, Akè. Squalificati: nessuno.

Empoli (4-3-1-2); Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro. Allenatore Zanetti. A disposizioni in panchina: Ujkani, Seghetti, Walukiewicz, Ebuehi, Cacace, Henderson, Ekong, Degli Innocenti, Guarino, Fazzini, Bajrami, Pjaca, Lammers, Cambiaghi. Indisponibili: Akpa-Akpro, Grassi, Ismajli, Tonelli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Guardalinee: Del Giovane e Lombardi. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Luigi Nasca. Assistente VAR: Ranghetti.

Juventus-Empoli in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere la partita di calcio anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Con quella contro il Torino, la Juventus ha portato a sei le sue marcature su palla inattiva in questo campionato (solo il Napoli con nove e la Roma con sette hanno fatto meglio). Tre degli ultimi cinque gol bianconeri in Serie A sono arrivati in questo modo. L’Empoli però ha subito finora un solo gol su palla inattiva (Dia contro la Salernitana), primato del torneo in corso condiviso con il Napoli.

Juventus-Empoli live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Juventus-Empoli inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

La Juventus ha alternato un pareggio a una vittoria nelle ultime otto gare casalinghe in campionato; successo contro il Bologna per 3-0 in quella più recente. La squadra bianconera non riesce a vincere due partite interne di fila in Serie A da marzo (successi contro Spezia e Salernitana).

Dove vedere la partita Juventus-Empoli Streaming su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Empoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.