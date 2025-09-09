In quali supermercati fare la spesa più conveniente? – postbreve.com

Supermercati: risparmio fino a 4.000 euro l’anno scegliendo i discount giusti. Ecco dove andare a fare una spesa conveniente.

In un contesto economico segnato da un’inflazione persistente e dall’aumento costante dei prezzi alimentari, fare la spesa rappresenta una sfida quotidiana per le famiglie italiane. Tuttavia, una recente indagine di mercato condotta da Altroconsumo, l’organizzazione indipendente di tutela dei consumatori, ha individuato i supermercati più economici in Italia, svelando come sia possibile risparmiare fino a quasi 4.000 euro all’anno senza rinunciare alla qualità.

I supermercati più convenienti per risparmiare fino a 4.000 euro

Secondo l’analisi 2025 di Altroconsumo, la catena più vantaggiosa per il portafoglio degli italiani è Eurospin. I prezzi medi dei prodotti in questa catena risultano più bassi di circa il 40% rispetto alla media nazionale, consentendo a una famiglia di quattro persone di risparmiare fino a 1.300 euro all’anno scegliendo i prodotti più economici del marchio. Eurospin si conferma così un punto di riferimento per chi cerca un equilibrio tra risparmio e qualità, grazie anche alla sua ampia offerta di prodotti a marchio proprio e a fornitori selezionati.

Un’altra strategia efficace per risparmiare è quella di prediligere i prodotti a marchio del supermercato, che generalmente hanno prezzi inferiori rispetto alle grandi marche. Su questo fronte, Carrefour si distingue come il supermercato più conveniente per chi sceglie esclusivamente prodotti delle sue linee, con un risparmio potenziale di oltre 3.300 euro all’anno, secondo i dati raccolti da Altroconsumo.

Per chi desidera combinare prodotti di marca e linee più economiche, una valida alternativa è rappresentata da In’s Mercato, presente in 12 regioni italiane su 20. Questa catena offre prezzi competitivi che possono far risparmiare oltre 2.800 euro annuali. Infine, Lidl rimane una scelta interessante soprattutto per chi sfrutta sconti e promozioni, grazie alla frequenza e varietà delle offerte.

Gli esperti di Altroconsumo sottolineano l’importanza di diversificare le spese: alternare acquisti nei discount economici a quelli nei supermercati tradizionali o negli ipermercati può massimizzare il risparmio, soprattutto quando si approfitta di promozioni che talvolta abbassano i prezzi sotto i livelli dei punti vendita low cost.

Eurospin, leader riconosciuto tra i discount più competitivi, offre una vasta gamma di prodotti di proprietà o in esclusiva da fornitori selezionati con rigore. La catena propone un’esperienza di spesa che non si limita solo all’alimentare ma si estende anche a elettrodomestici, arredamento, prodotti per la casa, bricolage e giardinaggio, con offerte settimanali e promozioni a tempo limitato.

Strategie e consigli per massimizzare il risparmio sulla spesa

Oltre a scegliere il supermercato giusto, è fondamentale adottare alcune buone pratiche per ottimizzare la spesa e contenere i costi. Altroconsumo, basandosi sui dati Istat 2024 relativi alla spesa media delle famiglie italiane, stima che:

Una persona singola può risparmiare più di 2.200 euro all’ann o adottando un piano di spesa mirato sui supermercati più economici.

può o adottando un piano di spesa mirato sui supermercati più economici. Una coppia può arrivare a risparmiare circa 3.273 euro all’anno.

può arrivare a risparmiare circa Un nucleo familiare composto da quattro persone può ottenere un risparmio fino a 3.700 euro annuali.

Questi risultati confermano come la scelta del punto vendita e dei prodotti, unita a una pianificazione accorta, possa incidere significativamente sul bilancio familiare. Grazie a queste informazioni aggiornate e ai consigli degli esperti di Altroconsumo, è possibile affrontare in modo più consapevole la sfida quotidiana della spesa, trasformando l’attenzione al risparmio in un vantaggio concreto per le famiglie italiane.