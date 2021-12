Vedere Real Madrid-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 7 dicembre 2021 alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca per la sesta e ultima giornata del Gruppo D di Champions League. Karim Benzema sarà il grande assente della sfida di martedì in Champions League contro l’Inter, dove c’è in palio il primato del girone. Il bomber francese, uscito contro la Real Sociedad per un problema muscolare alla coscia sinistra, si è sottoposto a una prima serie di esami non risolutivi, ma che hanno scongiurato qualcosa di serio. Contro i nerazzurri largo a Luka Jovic, un gol e un assist sabato sera, impiegato finora solo 179′ in stagione.

Real Madrid-Inter Streaming Live, probabili formazioni



A Madrid Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Correa, alle prese con una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, ma ritroverà Kolarov, De Vrij e Lautaro Martinez, che all’Olimpico ha tirato il fiato per smaltire un affatticamento. L’argentino tornerà a fare coppia con Dzeko. Out anche Darmian e Ranocchia.

Real Madrid (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Jr. Allenatore Carlo Ancelotti.

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Real Madrid-Inter in Diretta TV



Real Madrid-Inter in diretta tv sui canali digitali sdi Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). La sfida potrà essere seguita anche attraverso l’app di Infinity + disponibile per smart tv, con il servizio (incluso nell’offerta Tim Vision) attivabile al costo di 7,99 € al mese. Il match del Santiago Bernabeu verrà raccontato, su Mediaset Infinity, da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Sky non ha ancora annunciato le voci che racconteranno la sfida di Madrid.

Real Madrid-Inter in Streaming Gratis



Real Madrid-Inter live streaming gratis per gli abbonati attraverso il servizio streaming di Sky Go, fruibile tramite l’app disponibile per pc, smartphone e tablet. Sarà possibile guardare la partita su dispositivi anche grazie all’applicazione di Infinity +, raggiungibile anche da pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale dal proprio browser. L’alternativa è NOW, la piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di uno degli abbonamenti proposti. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Real Madrid-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Real Madrid-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.