Vedere PSG-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 6 settembre 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali: al Parco dei Principi di Parigi si gioca il primo turno del Girone H della Champions League 2022-2023. La Juve di Allegri, ancora lontana dalla forma fisica ideale (molti infortuni) e dal bel gioco, vola a Parigi per sfidare una delle squadre più forti del mondo, e che ha iniziato la stagione con il piede sull’acceleratore: già messo in bacheca la Supercoppa di Francia grazie al 4-0 in finale contro il Nantes, poi ha raccolto cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate di Ligue 1. C’è da dire anche che negli otto precedenti tra le due formazioni, i transalpini non hanno mai vinto…

PSG-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



La Vecchia Signora ha vinto 15 delle ultime 17 partite della fase a gironi della Champions League, perdendo le altre due: in casa contro il Barcellona nell’ottobre 2020 (0-2) e in trasferta contro il Chelsea nel novembre 2021 (0-4).

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Leo Messi; Neymar, Mbappé.

Allenatore Galtier. A disposizione in panchina: K Navas, Sergio Rico, Fabian Ruzi, Danilo Pereira, Renato Sanches, Carlos Soler, Mukiele, Ekitike, Sarabia.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Fagioli, Locatelli, McKennie, Soulé, Kean.

Arbitro: Anthony Taylor (43 anni, Inghilterra). Assistenti: Beswick-Nunn. IV Uomo: Coote. VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Dingert (Germania).

PSG-Juventus in Diretta TV invece di Rojadirecta italiano



PSG-Juventus in tv sarà trasmessa in tv e in chiaro su Canale 5 di Mediaset. La partita sarà a disposizione anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). Sul sito e sulla app de La Gazzetta delo Sport avrete la possibilità di seguire la diretta testuale della partita. Alla stessa ora possiamo anche vedere Salisburgo-Milan.

PSG-Juventus in Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Online



PSG-Juventus live streaming gratis su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it). La partita sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi anche sulla piattaforma Sportmediaset. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita PSG-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere PSG-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però è illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.