L’artigiano di oggi ha bisogno di essere previdente. È fondamentale pensare alla propria tutela e a quella della propria attività con la sottoscrizione di polizze assicurative ad hoc contro ogni imprevisto.

Se sei un artigiano, sai bene quanto sia importante proteggere il tuo lavoro dagli imprevisti che possono compromettere la tua attività e la tua reputazione. Che tu sia un idraulico, un falegname, un elettricista o un giardiniere, hai bisogno di una polizza di copertura assicurativa pensata per gli artigiani che ti tuteli dai danni che puoi causare a terzi o subire tu stesso durante l’esercizio della tua professione.

In questo articolo ti spiegheremo perché è imprescindibile avere una polizza d’assicurazione per la categoria artigiana, quali sono le principali garanzie che offre e come scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Perché avere una polizza di copertura assicurativa per artigiani?

Lavorare come artigiano comporta dei rischi specifici che possono derivare da errori professionali, infortuni, guasti, furti o incendi. Questi eventi possono causare danni a persone o cose e comportare richieste di risarcimento da parte dei clienti o di terzi.

Senza una polizza di copertura assicurativa per artigiani, dovresti sostenere in prima persona le spese per il supporto legale e i risarcimenti dovuti, con conseguenze economiche molto gravi per la tua attività.

Inoltre, avere una polizza assicurativa per artigiani ti permette di lavorare con maggiore serenità e professionalità, trasmettendo fiducia ai tuoi clienti e differenziandoti dalla concorrenza.

Quali sono le principali garanzie di una polizza per artigiani?

Un contratto assicurativo per la copertura dei rischi legati allo svolgimento di un’attività professionale artigianale è una soluzione modulare e personalizzabile che ti consente di scegliere le garanzie più adatte al tuo settore e alle tue esigenze.

Tra le principali garanzie che puoi trovare in una polizza di copertura assicurativa di questo genere ci sono:

Responsabilità civile : ti protegge dai danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio della tua attività di artigiano, sia durante l’esecuzione dei lavori che dopo la loro consegna. Inoltre, può includere la copertura delle spese legali e i risarcimenti dovuti ai danneggiati;

: ti protegge dai danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio della tua attività di artigiano, sia durante l’esecuzione dei lavori che dopo la loro consegna. Inoltre, può includere la copertura delle spese legali e i risarcimenti dovuti ai danneggiati; Danni alla strumentazione : ti rimborsa il valore delle attrezzature utilizzate per il tuo lavoro in caso di furto, incendio, rottura accidentale o guasto meccanico.

: ti rimborsa il valore delle attrezzature utilizzate per il tuo lavoro in caso di furto, incendio, rottura accidentale o guasto meccanico. Danni ai materiali : ti indennizza per il valore dei materiali acquistati o consegnati dai clienti in caso di furto, incendio o danneggiamento accidentale mentre erano sotto la tua custodia;

: ti indennizza per il valore dei materiali acquistati o consegnati dai clienti in caso di furto, incendio o danneggiamento accidentale mentre erano sotto la tua custodia; Tutela legale: ti assiste in caso di controversie legali con i clienti, i fornitori o i dipendenti, provvedendo alla necessaria consulenza legale e sostenendo le spese processuali.

Inoltre, nelle polizze assicurative più moderne rientra anche la copertura per la sicurezza informatica. Infatti, ogni artigiano che si rispetti non può più considerarsi slegato dalle più avanzate tecnologie, che espongono la professione ad una nuova serie di pericoli.

Ecco che intervengono le assicurazioni, con la tutela dai rischi informatici che possono colpire la tua attività, come attacchi hacker, furti di dati o di identità, estorsioni online o frodi informatiche.

Come scegliere la polizza di copertura assicurativa per artigiani più adatta a te?

Per scegliere la polizza chi è più si confà alla tua attività artigianale, devi valutare attentamente il tuo profilo professionale, il tuo fatturato annuo, il tipo di lavori che svolgi, le attrezzature e i materiali che usi e i rischi a cui sei esposto.

Inoltre, devi confrontare le diverse offerte presenti sul mercato, verificando le condizioni contrattuali, i massimali di indennizzo, le franchigie e le esclusioni.