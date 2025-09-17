Il codice per accedere al Bonus elettrodomestici – postbreve.com

Bonus elettrodomestici 2025: è necessario il codice per ottenerlo. Attenzione a non fare errori altrimenti non se ne può usufruire.

Dopo mesi di attesa, è finalmente in arrivo il Bonus elettrodomestici 2025, un incentivo volto a sostenere le famiglie italiane nell’acquisto di grandi elettrodomestici a elevata efficienza energetica. Questa misura, prevista dalla legge di Bilancio 2025 e ora prossima all’attuazione tramite un decreto interministeriale, offre la possibilità di ottenere uno sconto fino a 200 euro, a seconda del valore dell’ISEE del richiedente. Tuttavia, per usufruire del bonus sarà indispensabile seguire con attenzione le procedure previste e, in particolare, ottenere un codice voucher digitale.

Come funziona il Bonus elettrodomestici 2025 e a cosa serve il codice

Il nuovo Bonus elettrodomestici si differenzia dalle precedenti misure perché non richiede la ristrutturazione dell’immobile di proprietà per poter beneficiare dell’agevolazione. Il Governo, dopo l’annuncio di inizio anno, ha definito tutti i dettagli nel decreto attuativo, che stabilisce i criteri per accedere al contributo.

Il bonus garantisce uno sconto del 30% sul prezzo di acquisto fino a un massimo di 100 euro per tutte le famiglie, mentre per i nuclei con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro il tetto massimo raddoppia a 200 euro. L’agevolazione si applica esclusivamente all’acquisto di grandi elettrodomestici – come lavatrici, lavastoviglie, forni e frigoriferi – che devono appartenere a classi energetiche specifiche: classe B per le cappe aspiranti, classe A per forni e lavatrici, classe C per lavastoviglie. Inoltre, per poter ottenere il bonus è obbligatorio rottamare un elettrodomestico della stessa categoria di quello nuovo, con il venditore incaricato di gestire lo smaltimento corretto del vecchio apparecchio.

Il Ministero competente stabilirà una data precisa per l’apertura delle domande, definita come click day, durante la quale i cittadini potranno accedere alla piattaforma online dedicata per inviare la richiesta. L’assegnazione del bonus avverrà in ordine cronologico di ricezione delle domande, indipendentemente dal valore dell’ISEE, rendendo fondamentale la tempestività per non perdere l’opportunità.

Una volta completata la domanda, il sistema incrocerà automaticamente i dati forniti con quelli dell’INPS per verificare il requisito ISEE e comunicherà al richiedente l’esito e l’importo spettante. Successivamente, verrà generato un voucher digitale sotto forma di codice alfanumerico univoco tramite la piattaforma PagoPA, indispensabile per ottenere lo sconto immediato in fattura al momento dell’acquisto.

È fondamentale utilizzare questo voucher entro una scadenza ravvicinata, pena la perdita del diritto al bonus. Questo meccanismo è stato introdotto per evitare abusi e richieste non fondate, garantendo che l’incentivo venga effettivamente utilizzato per l’acquisto e la rottamazione di elettrodomestici obsoleti.

Limiti e condizioni del Bonus elettrodomestici

Le risorse stanziate per questa misura ammontano a 48 milioni di euro, sufficienti per circa 480.000 acquisti con un beneficio medio di 100 euro. Lo sconto del 30% si applica esclusivamente su prodotti fabbricati all’interno dell’Unione Europea, con classi energetiche minime definite nel decreto.

Ogni nucleo familiare potrà usufruire del bonus una sola volta e, per evitare indebite richieste, il decreto prevede che il diritto alla misura decada se il voucher non viene utilizzato entro i termini stabiliti.

Questa nuova agevolazione si somma agli altri incentivi esistenti, come il Bonus mobili e grandi elettrodomestici destinato a chi effettua ristrutturazioni edilizie, che prevede una detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di 5.000 euro, con requisiti specifici sulle classi energetiche e modalità di pagamento tracciabili.

Il bonus elettrodomestici 2025, quindi, si configura come un’opportunità concreta per le famiglie italiane di rinnovare i propri elettrodomestici con modelli più efficienti e rispettosi dell’ambiente, alleggerendo il costo grazie a un intervento diretto sul prezzo d’acquisto, ma richiede attenzione particolare alle modalità di richiesta e utilizzo del codice voucher, elemento imprescindibile per ottenere lo sconto immediato.