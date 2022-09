Vedere Napoli-Spezia Streaming Gratis On-line è possibile sabato 10 settembre 2022 alle ore 15 italiane sui canali digitali di DAZN. Si gioca per la 6a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Maradona” di Napoli. Dopo il brillante blitz dell’Olimpico e la fantastica vittoria contro il Liverpool alla prima di Champions League, gli azzurri di Luciano Spalletti si apprestano a sfidare la squadra allenata da Luca Gotti.

Napoli-Spezia Streaming Live, probabili formazioni

Piotr Zieliński del Napoli ha fatto due gol ed un assist contro il Liverpool, ed ha contribuito a cinque gol in sei scontri diretti (3 gol, 2 assist). Trasformando qui un rigore nel primo scontro diretto in Serie A, M’Bala Nzola ha già quattro gol ufficiali con lo Spezia in questa stagione, tre dei quali nei primi tempi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

All. Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Anguissa, Gaetano, Politano, Simeone. Indisponibili: Demme, Osimhen.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Caldara, Sala, Hristov, Beck, Ellertsson, Sher, Agudelo, Nguiamba, Sanca, Strelec. Indisponibili: Verde, Ekdal, Maldini, Ferrer e Amian.

Arbitro: Santoro.

Napoli-Spezia in TV



Napoli-Spezia in diretta tv con DAZN dove sarà raccontata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico affidato a Simone Tiribocchi. Come fare? Basta scaricare l’app di su una smart tv compatibile o console Playstation ed XBox, utilizzare i dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box.

Napoli-Spezia Streaming Gratis



Napoli-Spezia live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Il pre-partita inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Spezia Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Spezia, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.