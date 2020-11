Napoli Milan streaming e diretta tv invece di Rojadirecta. I precedenti più recenti fanno ben sperare la formazione di Rino Gattuso. Il Napoli, infatti, è imbattuto da 11 gare di Serie A contro il Milan (6V, 5N): l’ultima squadra che è rimasta imbattuta contro i rossoneri per almeno 12 partite nel massimo campionato è stato il Napoli stesso tra aprile 1974 e dicembre 1979.

Si gioca alle 20:45 di oggi domenica 22 novembre: di seguito come e dove vedere in tv e in diretta streaming Napoli Milan.

Gennaro Gattuso ha affrontato quattro volte da giocatore una squadra allenata da Stefano Pioli in Serie A e ha sempre vinto, inclusa la prima sconfitta da allenatore per l’attuale mister del Milan nel massimo campionato arrivata nel settembre 2006 (0-2 per i rossoneri contro il Parma con gol di Seedorf e Kaká).

Napoli Milan in diretta tv grazie a Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Napoli Milan.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso.

In panchina: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Zielinski, Elmas, Lobotka, Petagna.

Milan (4-2-3-1): GDonnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli (in panchina Bonera).

In panchina: Tatarusanu, A Donnarumma, Dalot, Duarte, Gabbia, Conti, Krunic, Tonali, Hauge, Diaz, Castillejo.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini e Colarossi. IV Uomo: Doveri. VAR: Irrati. AVAR: Paganessi.