Vedere Napoli-Lecce Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN, mentre su Sky andrà in onda Juventus-Spezia Streaming (sempre alla stessa ora). Si gioca per la 4a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Maradona” di Napoli. Il Napoli riceve il Lecce, in una sfida che torna a disputarsi dopo due anni: nel febbraio 2020 i giallorossi riuscirono a fare il colpaccio, vincendo per 3-2. Ci riusciranno anche stavolta?

Napoli-Lecce Streaming Live, probabili formazioni

Il Napoli non ha segnato nell’ultima gara di Serie A, contro la Fiorentina: la squadra partenopea non rimane a secco per due partite di fila nella competizione da dicembre 2020, contro Inter e Lazio, con Gennaro Gattuso in panchina.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Lobotka, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Lozano, Simeone.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Pongracic, Gonzalez, Colombo, Gallo, Strefezza, Helgason, Listkowski, Frabotta, Blin, Samooja, Umtiti, Rodriguez.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Lo Cicero e Palermo. IV Uomo: Doveri. VAR: Abisso. Assistente AVAR: Galetto.

Napoli-Lecce in TV



Napoli-Lecce in diretta tv con DAZN dove sarà raccontata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Napoli-Lecce Streaming Gratis



Napoli-Lecce live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Il pre-partita inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Lecce Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Lecce, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.