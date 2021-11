Vedere Napoli-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 28 novembre 2021 alle ore 20:45 sui canali digitali: 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Il Napoli di Spalletti riceve al Maradona la Lazio del grande ex tecnico Maurizio Sarri. Dopo aver perso il record di imbattibilità stagionale in Serie A subendo una sconfitta per 3-2 contro l’Inter (dove ha subìto in 90 minuti tanti gol di quanti ne aveva subiti nelle dieci partite precedenti di campionato messe assieme), il Napoli vuole i tre punti visto che il Milan, con il quale condivide la vetta della classifica, ha perso in casa contro il Sassuolo nella partita delle 15.

Napoli-Lazio Streaming Live, probabili formazioni



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret; Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Manolas, Elmas, Barba, Cioffi, Ambrosino, Petagna.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro.

Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Leiva, Basic, Raul Moro, Romero, Felipe Anderson, Muriqi.

Arbitro: Orsato di Schio.

Napoli-Lazio in TV



Napoli-Lazio in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Napoli-Lazio Streaming Gratis



Napoli-Lazio live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Lazio Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Lazio, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Nella passata stagione i due incroci tra Napoli e Lazio hanno visto i capitolini imporsi 2-0 all’andata, mentre Insigne e soci hanno avuto la meglio nel return match imponendosi con un pirotecnico 5-2.