Vedere Napoli-Ajax Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali Sky e Mediaset Infinity+. Si gioca allo stadio “Diego Armando Maradona” dopo il clamoroso 6-1 inflitto in Olanda nella gara di andata di Champions League.

A Spalletti basta un punto oggi per qualificare agli ottavi il suo Napoli, da tutti definita in questo momento come la migliore squadra d’Europa (visto soprattutto i risultati). Infatti il Napoli è a punteggio pieno nel Girone A, a quota 9 punti e seguito dal Liverpool a 6. Ajax fermo a 3, chiude il raggruppamento i Rangers ancora a zero punti. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Ajax streaming live e tv online.

Vincendo il Napoli si qualificherebbe automaticamente con due turni d’anticipo agli ottavi di finale, sarebbe la quarta volta su sette occasioni che tale traguardo sarebbe raggiunto davanti al pubblico di casa (la seconda volta consecutiva dopo il 2020-21).

Napoli-Ajax Streaming Live, probabili formazioni



Dopo la vittoria record per 6-1 la settimana scorsa ad Amsterdam, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha sottolineato che la sua squadra “non deve perdere la concentrazione”. La squadra lo ha preso in parola, e lo scorso fine settimana ha vinto 4-1 in Serie A contro la Cremonese, allungando ad otto la sequenza di vittorie consecutive del Napoli nelle partite ufficiali, e mantenendolo in corsa per il primo ‘Scudetto’ dopo il 1990. Napoli dunque in grandissima forma, reduce da ben 8 vittorie consecutive tra campionato ed Europa e che avrà anche il sostegno dei suoi tifosi per questa sfida.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Zedadka, Elmas, Politano, Zerbin, Gaetano, Ndombele, Osimhen, Simeone. Indisponibili: Demme (fuori dalla lista Uefa). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. Allenatore Schreuder.

A disposizione in panchina: Stekelenburg, Gorter, Wijnald, Klaassen, Lucca, Grillitsch, Baas, Reeger, Magallan, Conceicao, Ocampos. Indisponibili: Rensch. Squalificati: Tadic. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Felix Zwayer (41 anni, Germania).

Il Napoli ha vinto tutte e tre le partite di Champions giocate in stagione mettendo a segno 13 gol, il maggior numero di reti realizzate da una squadra italiana in Champions League dopo 4 giornate è 14 (Juventus 1995-96), mentre solo due squadre di Serie A sono riuscite a vincere tutte le prime quattro gare stagionali nella competizione (Milan nel 1992-93 e nel 2002-03 e la Juventus nel 1995-96, 2004-05 e 2021-22).

Napoli-Ajax Diretta TV invece di Roja italiano



Napoli-Ajax in tv sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Visione disponibile anche su Infinity + dove la telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, coadiuvato al commento da Andrea Agostinelli. Si gioca prima di Barcellona-Inter streaming delle 21.

Napoli-Ajax Streaming Gratis alternativa a Roja Online TV



Napoli-Ajax live streaming gratis per gli abbonati su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Mediast Infinity o Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it). La partita non è in chiaro su Canale 5 e non si può vedere su Rojadirecta Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Napoli potrebbe diventare la quarta squadra italiana ad inanellare una striscia di 10 risultati utili consecutivi in Coppa Campioni dopo Juventus (4 volte), Milan (2 volte) e Inter.

Dove vedere la partita Napoli-Ajax Streaming al posto di Roja Live su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Ajax, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus non ha vinto le ultime tre trasferte disputate in Champions League, perdendo in casa del PSG in questa edizione. La Vecchia Signora non perde due gare esterne di fila in Coppa Campioni dalla stagione 2015-16 (doppio ko contro Olympiacos e Atletico Madrid).