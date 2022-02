Vedere Milan-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. I rossoneri di Pioli, nel turno precedente, hanno sconfitto per 3-1 il Genoa dopo i supplementari e affrontano una squadra rinvigorita dall’ultimo netto successo con la Fiorentina. A San Siro sarà sicuramente spettacolo tra il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri. Chi vince troverà l’Inter in semifinale.

Milan-Lazio in TV



Milan-Lazio in diretta tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Milan-Lazio sarà Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin.

Milan-Lazio Streaming Live, probabili formazioni



Con Ciro Immobile e compagni impegnati fuori casa difficilmente ci si annoia: in 11 match su 13 l’Over 2,5 ha risposto “presente” ed in 6 di questi l’asticella si è alzata fino al 3,5. Per le quote il Milan, reduce dalla vittoria nel derby in rimonta contro l’Inter (sotto 1-0 all’intervallo i rossoneri sono poi riusciti a vincere 2-1 grazie a una doppietta di Giroud) ha le carte in regola per ripetersi anche contro la Lazio.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

Arbitro: Sozza. Guardalinee: Tolfo e Vono. 4° Uomo: Cosso. VAR: Massa. Assistente VAR: Bindoni.

Milan-Lazio Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Lazio streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Lazio Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Lazio, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.