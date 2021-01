Milan Juventus diretta streaming link. Si gioca alle 20:45 di oggi mercoledì 6 gennaio 2021 (Buona Befana a Tutti!) per la 16a giornata di Serie A. La super sfida di San Siro tra la prima in classifica e la squadra capace di vincere lo scudetto per nove anni di fila, chiuderà la giornata calcistica, interamente in programma il giorno dell’Epifania. Dopo il 4-0 al Tardini contro il Parma, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata per due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2019, nelle prime due gare esterne di Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita Milan Juventus in diretta tv.

La partita Milan Juventus sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Dove vedere la partita Milan Juventus streaming online al posto di Rojadirecta. (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})



Sarà possibile vedere Milan Juventus streaming online mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv, il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Milan Juventus Formazioni.

Il Milan perde due giocatori titolari: Rebic e Krunic non potranno essere del match. La partita perde altri due protagonisti causa Covid, dopo la positività degli scorsi giorni di Alex Sandro e Cuadrado tra le fila della Juventus. Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calhanoglu, Kessié; Castillejo, Hauge, Diaz; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: Tonali. Indisponibili: Rebic, Krunic, Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Saelemaekers.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, de Ligt, Bonucci; F Chiesa, McKennie, Bentancur, Danilo; Ramsey; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, Alvaro Morata.

Arbitro: Irrati.