Vedere Milan-Inter Streaming Gratis On-line. Al King Fahd Stadium di Riad, Milan e Inter si sfideranno per conquistare la EA Sports Supercup (Supercoppa Italiana), mercoledì 18 gennaio alle ore 20 italiane). A contendersi il trofeo quest’anno sono i rossoneri Campioni d’Italia, allenati da Stefano Pioli, e i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, che nella scorsa stagione si sono aggiudicati la Coppa Italia.

Questa sarà solamente la terza Finale in cui Milan e Inter si affrontano dopo quella in Coppa Italia nel 1977 e quella in Supercoppa Italiana nel 2011: i rossoneri hanno vinto le due precedenti nei 90 minuti, segnando esattamente due reti in entrambe.

Milan-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemakers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Dopo il successo in campionato dello scorso 3 settembre, il Milan potrebbe vincere due incontri di fila contro l’Inter per la prima volta dal 2011, quando l’ultimo dei tre arrivò proprio in Supercoppa Italiana.

Milan-Inter in TV



Milan-Inter in tv : Appuntamento mercoledì 18 gennaio alle ore 20:00 italiane in prima serata su Canale 5 di Mediaset (numero 5 del digitale terrestre). Questa sarà la 35a edizione della Supercoppa Italiana: nel 71% delle precedenti 34 ha alzato il trofeo la squadra vincitrice della Serie A – per la seconda volta invece, questa sfida verrà disputata al King Saud University Stadium di Riad, dopo il successo della Lazio sulla Juventus nel dicembre 2019.

Milan-Inter Streaming Gratis invece di Roja Live



Milan-Inter streaming gratis tramite Mediaset Play, piattaforma di Mediaset. Basterà collegarsi al sito internet da pc fisso o mobile, oppure scaricare l’applicazione su smartphone o tablet. Simone Inzaghi ha vinto tutte le tre Finali di Supercoppa Italiana disputate da allenatore (due con la Lazio e una con l’Inter): potrebbe eguagliare Marcello Lippi e Fabio Capello (entrambi a quattro) come tecnico più vincente di questa competizione. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Roja Club TV”, “Roja Live” o “RojadirectaTV”.

Dopo la rete nella scorsa stagione in Supercoppa Italiana contro la Juventus, Lautaro Martínez potrebbe diventare il primo giocatore a trovare il gol in due edizioni consecutive della competizione dal connazionale Carlos Tevez, che ci è riuscito tra il 2013 e il 2014. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.