Vedere Milan-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 1° Marzo 2022 alle 21:00 sui canali digitali in chiaro: è la semifinale d’andata di Coppa Italia. Terzo derby di Milano in questa stagione, a poco meno di un mese dalla sfida di campionato. I due precedenti di campionato hanno premiato il Milan con un pareggio all’andata e una vittoria in rimonta il 5 febbraio.

Si tratta dell’unico turno di Coppa Italia che si gioca su andata e ritorno. Inoltre sarà l’ultima volta che varrà la regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità di reti segnate dopo i 180 minuti di gioco. La gara di ritorno, in casa dell’Inter, si giocherà il 19 o 20 aprile. L’altra semifinale (andata a Firenze domani sera) vede di fronte Fiorentina e Juventus. Finalissima in programma mercoledì 11 maggio all’Olimpico di Roma.

Milan-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè, Bakayoko, Castillejo, Saelemaekers, Brahim Diaz, Maldini, Rebic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Darmian, Vecino, Gagliardini, Vidal, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Milan-Inter in TV



Guardalinee: Meli e Alassio. 4° Uomo: Massimi. Var: Irrati. Assistente Var: Giallatini.

Milan-Inter in diretta tv sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5, con telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Roberto Cravero.

L’Inter è andata a segno in tutte le ultime nove gare contro il Milan considerando tutte le competizioni (non fa meglio dal novembre 1997, quando arrivò a 12), trovando il successo in sei di queste (1N, 2P).

Milan-Inter Streaming Gratis



Milan-Inter live streaming gratis (per gli abbonati e non) con Mediaset che propone due opzioni per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc: Mediaset Infinity, al quale ci si potrà collegare scaricando l’app o collegandosi al sito ufficiale, oppure con il sito Sportmediaset.it. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare contro l’Inter tra Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana (4V, 3N): infatti, la percentuale di sconfitte dei rossoneri contro i nerazzurri è del 38% considerando le gare di campionato, ma solo del 27% negli incontri di coppa.

Dove vedere la partita Milan-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.