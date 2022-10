Vedere Maccabi-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 11 ottobre 2022 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali Sky e Mediaset Infinity+. Si gioca al Sammy Ofer Stadium di Haifa in Israele per la 4a giornata del Girone H della Fase a Gironi di UEFA Champions League. Si gioca alla stessa ora di Milan-Chelsea che andrà in onda in diretta e in streaming in chiaro su Canale 5.

Partita decisiva per la Juve di Allegri dopo la pesante sconfitta di San Siro contro il Milan in campionato.4 punti da recuperare sulla coppia di testa, PSG e Benfica che giocano oggi alle 21 a Parigi. I bianconeri per il match di Champions potranno però contare su Di Maria che tornerà in campo dopo la squalifica.

Maccabi-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



La Juventus inizia questo turno a quattro punti di distanza dal PSG e dal Benfica che si affrontano a Parigi, con questo margine che potrebbe notevolmente ridursi questa settimana. È tuttavia difficile fare affidamento sulle prestazioni in trasferta del club che è stato due volte Campione d’Europa, dato che la Juventus non vince una trasferta ufficiale da aprile della scorsa stagione (2 pareggi, 5 sconfitte) e curiosamente, proprio come sabato scorso, la Juventus ha subìto esattamente due gol in quattro di quelle cinque sconfitte.

Maccabi Haifa (5-3-2) – Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. Allenatore Bakhar.

Juventus (4-3-3) – Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. Allenatore Allegri.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna).

Maccabi-Juventus Diretta TV invece di Roja italiano



Maccabi-Juventus in tv sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Andrea Marinozzi, commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Su Infinity+ con telecronaca di Riccardo Trevisani, coadiuvato da Massimo Paganin in cabina di commento.

Maccabi-Juventus Streaming Gratis alternativa a Roja Online TV



Maccabi-Juventus live streaming gratis su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it). La partita non si può vedere su Roja Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik sono i due pericoli principali per il Maccabi Haifa e le due frecce a disposizione di Allegri. Il serbo ha segnato anche nella gara d’andata e potrebbe replicare anche nel match di ritorno.

Dove vedere la partita Maccabi-Juventus Streaming al posto di Roja Live su Internet

Come possibili alternative per vedere Maccabi-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus non ha vinto le ultime tre trasferte disputate in Champions League, perdendo in casa del PSG in questa edizione. La Vecchia Signora non perde due gare esterne di fila in Coppa Campioni dalla stagione 2015-16 (doppio ko contro Olympiacos e Atletico Madrid).