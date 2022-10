Vedere Lecce-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. La sfida valida come ultimo posticipo della 10a giornata di Serie A si gioca dopo la sfida Sampdoria-Roma streaming delle ore 18:30.

Fiorentina galvanizzata dal 5-1 in Conference League contro gli Hearts ma reduce da due sconfitte consecutive in Serie A. La formazione di Vincenzo Italiano, infatti, dopo il ko di misura al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, ha incassato un pesante 4-0 interno contro la Lazio lo scorso turno. La squadra di Marco Baroni cerca il secondo successo in campionato dopo quello conquistato in trasferta contro la Salernitana.

Lecce-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Bistrovic, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni.

A disposizione in panchina: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gonzalez, Gendrey, Listowski, Oudin, Pezzella, Rodriguez. Squalificati: Hjulmand. Indisponibili: Askildsen.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame.

Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Cerofolini, Martinez Quarta, Krastev, Terzic, Venuti, Bianco, Duncan, Zurkowski, Saponara, Cabral, Ikoné. Squalificati: Amrabat. Indisponibili: Castrovilli, Sottil.

Arbitro: Massimi di Termoli. Assistenti: Vivenzi-Rangetti. IV Uomo: Doveri. VAR: Guida. Assistente VAR: Tegoni.

Giacomo Bonaventura è andato a segno nell’ultima trasferta di Serie A giocata al Via del Mare contro il Lecce: rete con la maglia del Milan nel successo per 4-1 dei rossoneri del 22 giugno 2020.

Lecce-Fiorentina in TV



Lecce-Fiorentina in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Lecce-Fiorentina Streaming Gratis



Lecce-Fiorentina live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A disposizione in streaming anche con NOW.

Il pre-partita di Lecce-Fiorentina inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Gabriel Strefezza ha già segnato quattro gol nel torneo in corso; da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), soltanto tre giocatori del Lecce sono stati in grado di metterne a referto almeno cinque, nei primi 10 turni di un campionato di Serie A: Marco Mancosu (cinque, nel 2019/20); Mirko Vucinic (cinque) e Valeri Bojinov (otto) entrambi nella stagione 2004/05.

Statistica in evidenza: in 15 delle sue ultime 18 partite, la Fiorentina ha visto lo stesso esito (vittoria/pareggio/sconfitta) alla fine del primo tempo ed alla fine della partita.