Le ultime tendenze per la moda dell'autunno 2025 – postbreve.com

Sei tendenze moda che spopoleranno questo autunno: ecco gli immancabili che non puoi non avere nel tuo guardaroba.

L’autunno 2025 si avvicina e con esso arrivano nuove proposte moda che promettono di rivoluzionare il guardaroba di mezza stagione. Le passerelle delle capitali mondiali della moda – da New York a Parigi, da Londra a Milano – hanno già svelato le tendenze chiave che guideranno le scelte di stile nei prossimi mesi. Le maison di alta moda, pur presentando collezioni diverse tra loro, condividono alcuni elementi comuni che definiscono i trend più rilevanti di questa stagione autunnale.

L’autunno 2025 si preannuncia come un periodo dominato da un’eleganza sofisticata, caratterizzata da capi glam, ma arricchiti da dettagli esclusivi e ricercati. Gli accessori e gli outfit spaziano dalle borse funzionali per tutti i giorni a capi slim fit che valorizzano la figura, fino a scarpe con particolari decorativi che non passano inosservati. Scopriamo dunque le sei tendenze moda che si affermeranno con forza nel corso della stagione.

Tra i trend più amati, lo stile boho chic si conferma un’ispirazione imprescindibile. Già apprezzato nella scorsa primavera, questo stile porta un tocco di romanticismo e glamour al look quotidiano. Le passerelle hanno mostrato bluse e abiti leggeri caratterizzati da tessuti fluidi e stampe delicate, impreziositi da ricami, rouches, volant, frange, pizzi e bottoni gioiello. Le tonalità si mantengono calde e avvolgenti, perfette per creare outfit che uniscono comfort e raffinatezza.

Dopo una stagione dominata da capi oversize, l’eleganza senza tempo delle gonne a matita torna a conquistare i cuori delle fashioniste. Questi modelli aderenti, insieme a pantaloni e jeans effetto “second skin”, mettono in risalto la silhouette in modo raffinato. Le gonne a matita sono versatili: adatte a contesti formali ma anche perfette per il quotidiano, rappresentano un must have del guardaroba autunnale 2025.

Borse con cinture, jeans skinny, mocassini e il colore più trendy

Le borse con cinture si impongono come accessori protagonisti della stagione. Le Maison d’alta moda hanno presentato modelli impreziositi da cinture ben visibili, che trasformano anche le forme più semplici in veri pezzi statement. Sia in versione tono su tono che a contrasto, con fibbie maxi o dettagli metallici, queste borse aggiungono un tocco grintoso e contemporaneo, ideali per chi vuole distinguersi con eleganza nella vita di tutti i giorni.

Tra i capi più gettonati dell’Autunno 2025 ci sono senza dubbio i jeans skinny, perfetti per enfatizzare le curve e valorizzare la figura femminile. Questo ritorno al passato si presenta in chiave moderna, con modelli vita alta da abbinare a stivali e giacche leggermente over. Pur non essendo adatti a tutte le conformazioni fisiche, i jeans skinny restano un elemento chiave per un outfit casual ma curato.

Tra i colori più in voga spicca il viola ametista, una nuance intensa e sofisticata che porta energia e originalità ai look autunnali. Questa tonalità seducente si declina in total look audaci o in piccoli tocchi cromatici sotto forma di accessori e dettagli. Cappotti morbidi, maglioni in mohair, abiti eleganti e borse si tingono di viola ametista, da abbinare a tonalità neutre come il beige, il grigio perla e il nero oppure a colori più profondi come il verde bosco e il blu notte.

Infine, la proposta calzaturiera dell’Autunno 2025 premia i mocassini arricciati, un modello che unisce comodità e stile. Caratterizzati da un bordo arricciato che li rende particolarmente contemporanei, questi mocassini sono disponibili sia in versione flat che con suola platform, realizzati in pelle lucida, scamosciata o con finiture metallizzate. Sono il dettaglio perfetto per completare ogni look con un tocco di charme e originalità.