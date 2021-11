Vedere Lazio-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 20 novembre 2021 sui canali digitali: si gioca per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A. Teatro della sfida lo Stadio Olimpico della capitale. Calcio d’inizio fissato alle ore 18:00 italiane, a dirigere la contesa sarà il signor Di Bello di Brindisi.

Dopo il successo per 3-0 sulla Salernitana, la Lazio potrebbe tenere la porta inviolata per due gare di fila in campionato per la prima volta dallo scorso gennaio. La Juventus ha segnato esattamente un gol nelle ultime sei gare di campionato: in Serie A non registra una striscia più lunga senza segnare almeno due reti in un singolo match da ottobre 2008, con Claudio Ranieri in panchina.

Lazio-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Vavro, S Radu, Akpa Akpro, Leiva, Basic, A Anderson, Raul Moro, Romero, Muriqi. Indisponibili: Immobile, Marusic. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.

Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, L Pellegrini, Ramsey, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Bernardeschi, Dybala. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Becigli-Berti. Quarto uomo: Volpi. VAR: Maggioni. AVAR: Di Iorio.

Lazio-Juventus in TV



Lazio-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Lazio-Juventus Streaming Gratis



Lazio-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Lazio-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

