Lidl amplia l’organico in Italia: selezioni attive su tutto il territorio nazionale. Quali sono le possibilità effettive?

La catena di supermercati Lidl, parte integrante del gruppo tedesco Schwarz Gruppe, continua a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano con un importante piano di assunzioni distribuito su tutto il territorio nazionale. Le opportunità di lavoro offerte si rivolgono a candidati sia senza esperienza sia con competenze manageriali consolidate, confermando la volontà dell’azienda di investire sul capitale umano in modo capillare e strutturato.

Opportunità di lavoro nei punti vendita Lidl

Le posizioni aperte all’interno degli store Lidl sono numerose e diversificate, per soddisfare le esigenze operative di un modello distributivo in continua espansione. Tra i profili ricercati figurano:

  • Addetti alla vendita con contratti part-time o a chiamata, per supportare le attività di cassa e assistenza clienti;
  • Operatori di filiale part-time, incaricati di mansioni logistiche e operative;
  • Apprendisti addetti vendita, inseriti in programmi formativi interni che consentono una crescita professionale graduale;
  • Assistant Store Manager e Store Manager, figure chiave nella gestione quotidiana dei negozi e nel coordinamento del personale;
  • Area Manager, con responsabilità su più punti vendita, per garantire il raggiungimento degli obiettivi commerciali a livello territoriale.
lavoro da LIdl: come candidarsi
Come trovare lavoro da LIdl – postbreve.com

Esempi concreti delle selezioni attive includono opportunità per Area Manager a Sassari (Sardegna), Operatori di filiale e Apprendisti a Pomezia (Roma), Assistant Store Manager ad Alba (Cuneo), e Addetti alla vendita part-time in diverse località del Nord Italia quali Malo (Vicenza), Gonzaga (Mantova), Tradate (Varese), Legnano (Milano) e Olbia (Sassari).

Non solo punti vendita: Lidl Italia sta ampliando il proprio organico anche nelle aree logistiche e amministrative. Le posizioni aperte includono:

  • Operatori di magazzino, mulettisti, preparatori merci e addetti alla manutenzione e sicurezza nei centri logistici;
  • Ruoli professionali negli uffici e nelle direzioni regionali, con specializzazioni in risorse umane, IT, marketing, contabilità, acquisti, comunicazione e real estate.

Queste opportunità sono pensate per chi desidera inserirsi in un grande gruppo internazionale con prospettive di crescita e sviluppo professionale.

Programmi dedicati a giovani e neolaureati

Lidl investe significativamente nello sviluppo dei giovani talenti attraverso programmi strutturati di inserimento e formazione:

  • Lidl 2 your career: un percorso che coniuga lavoro e studio per formare futuri Assistant Store Manager;
  • Graduate Program: dedicato ai neolaureati per entrare nelle aree strategiche quali vendite, logistica e real estate;
  • Generazione Talenti: un programma annuale con possibilità di assunzione al termine del percorso;
  • Trainee e Junior Buyer: percorsi mirati per profili specifici nel settore acquisti.

Questi programmi prevedono contratti di apprendistato finalizzati all’assunzione, a testimonianza dell’impegno concreto del gruppo nel valorizzare le competenze e favorire la crescita interna.

Le offerte lavorative si basano prevalentemente su contratti a tempo indeterminato e apprendistato. Le retribuzioni medie variano in base al ruolo e all’impegno orario:

  • Addetti full-time: circa 1.200 euro netti mensili;
  • Addetti part-time: circa 700 euro netti mensili;
  • Neolaureati: salari a partire da circa 1.300 euro lordi mensili;
  • Ruoli manageriali: compensi più elevati, accompagnati da benefit aziendali.

Per partecipare alle selezioni è necessario consultare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Lidl Italia, dove è possibile visionare tutte le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum vitae.

Lidl fa parte del gruppo Schwarz, tra i maggiori operatori della grande distribuzione al dettaglio a livello globale, con un fatturato che ha superato i 175 miliardi di euro nel 2024 e oltre 595.000 dipendenti nel mondo. In Italia, Lidl continua a espandersi, consolidando la propria presenza con oltre 600 punti vendita e investendo nella digitalizzazione e nell’innovazione dei processi, anche con accordi strategici come quello siglato recentemente con The Trade Desk per potenziare il retail media.

