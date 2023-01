Vedere Juventus-Udinese Streaming Gratis On-line è possibile sabato 7 gennaio 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo Stadium di Torino: valida per la 17a giornata di Serie A. L’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A ha visto la Juventus uscire vincente 2-0 in casa, nell’ultima stagione. Paulo Dybala ha segnato il primo gol per la Juventus al minuto 19. Inoltre Weston McKennie è andato a segno.

Appuntamento alle ore 18:00 quindi per vedere Juventus-Udinese streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: La Juventus ha vinto le ultime quattro gare casalinghe di Serie A senza subire gol e potrebbe trovare cinque successi interni di fila tenendo la porta inviolata per la prima volta da marzo 2018.

Juventus-Udinese Streaming Live, probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Peeters, Ake, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. Allenatore Sottil. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Deulofeu, Masina.

Arbitro: Marchetti.

Arkadiusz Milik , che ha segnato il gol decisivo nel turno infrasettimanale, ha segnato l’ultimo gol della Juventus con tutti e cinque i suoi ultimi gol in SerieA.

A scegliere di segnare presto è invece Beto, che è stato il primo marcatore dell'Udinese nelle ultime cinque partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, con quattro di quelle partite che si sono concluse con delle vittorie.

Juventus-Udinese in Live TV



Juventus-Udinese in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Juventus-Udinese in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Juventus-Udinese sarà commentato in telecronaca da Ricky Buscaglia con commento tecnico di Massimo Gobbi.

La Juventus ha fatto bene nell’ultima gara contro l’Udinese, rimanendo senza sconfitte nelle ultime 4 sfide (V3 N1 P0). L’Udinese è alla ricerca della prima vittoria da luglio 2020 in questa sfida. La Vecchia Signora ha battuto in aggregato l’Udinese 10-4 durante la serie di imbattibilità.

Juventus-Udinese Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Juventus-Udinese live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Juventus-Udinese inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

La Juventus non ha ancora perso in gare interne in Serie A in questa stagione, con 6 vittorie e 2 pareggi in 8 partite di fronte ai propri fan. La Juventus ha una striscia di 11 gare casalinghe senza sconfitte (V7 N4 P0) iniziata nell’aprile 2022 contro il Bologna.

Dove vedere la partita Juventus-Udinese Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Udinese, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’Udinese ha ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte fuori casa in questo campionato. L’Udinese cercherà di terminare una striscia di 4 gare esterne senza successi (V0 N3 P1). Non vince in trasferta dall’ottobre 2022 contro l’Hellas Verona.