Vedere Juventus-Torino Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 28 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Juventus, ottava in classifica con 32 punti (sarebbero 47 senza la penalizzazione) arriva al Derby della Mole numero 156 in Serie A con un solo punto di vantaggio sul Torino (31 punti). La Vecchia Signora ha vinto l’ultima partita di Serie A 2-0 in trasferta contro lo Spezia, portando a 3 i successi consecutivi. Il Torino ha ottenuto un pareggio 2-2 contro la Cremonese nell’ultima partita di campionato. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Torino streaming e tv.

Statistica in evidenza: Tutte le ultime otto reti della Juventus in Serie A sono state segnate da giocatori differenti e ben sei di queste nel corso dell’ultima mezzora di gioco.

Juventus-Torino Streaming Live, probabili formazioni



L’unico giocatore della rosa del Torino che vanta almeno un gol contro la Juventus in Serie A è Antonio Sanabria (una doppietta ai bianconeri nel derby dell’aprile 2021): l’attaccante granata ha messo a referto cinque gol in questo campionato ed è a meno uno dal suo record personale in un singolo torneo di Serie A (sei reti sia nel 2021/22 che nel 2019/20).

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Gatti, Bonucci, Barbieri, Pogba, Iling Junior, Soulé, Kean, Chiesa. Squalificati: Locatelli. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Fiorenza, Vojvoda, Bayeye, Ricci, Gineitis, Seck, Radonjic, Gravillon, N’guessan, Adopo. Squalificati: Aina. Indisponibili: Lazaro, Zima, Berisha, Pellegri, Vlasic, Vieira.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Alassio-Tolfo. Quarto ufficiale di gara: Ayroldi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Bindoni.

Juventus-Torino in TV Live



Juventus-Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Vlahovic e Arkadiusz Milik hanno catturato l’attenzione con le loro prestazioni per la Juventus in questa stagione. Vlahovic è il giocatore della squadra con più gol (8), con 4 di queste reti che sono state sullo 0-0. Quasi allo stesso livello Milik, che ha realizzato 6 gol, inclusi 2 sullo 0-0. Sarà Stefano Borghi a raccontare Juventus-Torino su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per il Derby della Mole allo Stadium sarà invece Marco Parolo.

Juventus-Torino Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Abbonandosi con Sky Go e DAZN (www.dazn.it), gli appassionati di calcio potranno seguire Juventus-Torino streaming su vari dispositivi, come iPhone, iPad, Android, Samsung Apps, smart tv, tablet, smartphone e pc. Per gli aggiornamenti in tempo reale, si possono consultare le dirette live scritte presenti sui siti di Corriere dello Sport. Antonio Sanabria, Aleksey Miranchuk e Nikola Vlasic hanno guidato il Torino in stagione, avendo segnato rispettivamente 5, 4 e 4 gol.

Dove vedere la partita Juventus-Torino Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Come possibili alternative per vedere Juventus-Torino, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. La Juventus ha dato il meglio in casa in questa stagione, con 8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta in 12 partite Serie A. In questo campionato, lontano dalle mura amiche, il Torino ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.