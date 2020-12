Juventus Torino streaming e diretta tv. Si gioca oggi sabato 5 dicembre 2020 per la 10a giornata di campionato, il derby della Mole, che sarà il 151° in Serie A, ed è previsto per le ore 18:00 italiane.

La Juventus è rimasta imbattuta in 27 delle ultime 28 gare di Serie A contro il Torino (21V, 6N): l’unica sconfitta nel parziale è arrivata nell’aprile 2015, 2-1 con i gol di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella. Di seguito tutte le info su Juventus-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Diretta Juventus Torino Streaming: ultime notizie formazioni.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Morata. Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Baselli, Millico, Ujkani, Vojvoda, Lukic, Gojak, Verdi.

Come vedere Juventus Torino Streaming e Diretta tv al posto di Rojadirecta.

Juventus Torino non sarà trasmessa in chiaro in diretta tv e Rojadirecta è illegale. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà disponibile in live streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) con laptop, pc, smartphone e tablet.

Tifosi e appassionati potranno assistere alla partita in diretta streaming anche attraverso Now Tv (link www.nowtv.it), il servizio live e on demand di Sky, che consente di vedere le partite della Serie A acquistando uno dei pacchetti proposti. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con Radio Rai.