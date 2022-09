Vedere Juventus-Salernitana Streaming Gratis On-line è possibile domenica 11 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. La sfida all’Allianz Stadium di Torino chiude le partite domenicali valide per la 6a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23. Allegri ancora in emergenza infortuni: non giocheranno Kaio Jorge, Federico Chiesa, Aké, Paulo Pogba, Szczesny, Di Maria, Locatelli e Rabiot, quest’ultimo per un sovraccarico al polpaccio. La Juventus ha vinto quattro dei sei precedenti in Serie A contro la Salernitana (1N, 1P), tenendo la porta inviolata in cinque occasioni.

Juventus-Salernitana Streaming Live, probabili formazioni

I ragazzi di Nicola, reduci da quattro risultati utili consecutivi, fanno visita ai bianconeri di Max Allegri, avanti in classifica di soli tre punti. I bianconeri di Max Allegri, fermati dalla Fiorentina nello scorso turno, sono reduci dalla prima sconfitta, subita per mano del Paris Saint-Germain in Champions League.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean.

Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Danilo, Bremer, Rugani, McKennie, Soulé, Cuadrado, Milik, Iling-Junior. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Szczesny, Di Maria, Locatelli, Rabiot. Squalificati: nessuno.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Vilhena, Maggiore, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore Davide Nicola. A disposizione in panchina: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Gyomber, Sambia, Kastanos, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola, Bonazzoli. Indisponibili: Bohinen, Lovato, Radovanovic, Ribéry. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Scarpa e Trinchieri. IV uomo: Sozza. VAR: Banti. Assistente VAR: Meli.

Juventus-Salernitana in TV



Juventus-Salernitana in diretta tv con DAZN. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Riccardo Montolivo. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

L’attaccante serbo Dušan Vlahović ha segnato tre gol in due partite casalinghe contro la Salernitana la scorsa stagione, sia con la maglia della Fiorentina che con quella della Juventus. Nel frattempo, la Salernitana ha perso solo due delle 12 partite di SA in cui Federico Bonazzoli è riuscito a segnare (5 vittorie, 5 pareggi).

Juventus-Salernitana Streaming Gratis



Juventus-Salernitana live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Juventus-Salernitana inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

