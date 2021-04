Juventus Parma Live Streaming Diretta Gratis è possibile oggi 21 aprile 2021 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 32a giornata di Serie A. Juventus Parma in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Juventus Parma Streaming Live, le formazioni in diretta

La Juventus apparirà nella partita con il ritorno di Cristiano Ronaldo. Con la squadra ci saranno anche Gianluigi Buffon e Paulo Dybala e avranno minuti nell’impegno. Mentre Álvaro Morata può ricevere una pausa dopo la serie di partite. Il brasiliano Arthur può partire per recuperare sensazioni positive e Dejan Kulusevski per dare continuità al gioco.

Da parte sua, il Parma ha sempre meno possibilità per uscire dalla zona retrocessione. Pertanto, hanno l’obbligo di aggiungere tre punti per sopravvivere all’avvicinarsi della fine della stagione di Serie A.

“I crociati” sono penultimi con 20 punti dopo 31 date e sotto il Cagliari con 25. Per lasciare i posti retrocessione, i parmigiani dovranno chiudere con una grande serie finale per superare il Benevento, in posizione 17 con 30 punti.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Chiesa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Cyprien, Gagliolo, Iacoponi, Inglese, Kucka, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.

Arbitro: Giacomelli. Stadio: Allianz Stadium (Torino).

Juventus Parma Streaming Gratis Live



Juventus Parma live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Dove vedere la partita Juventus Parma Streaming al posto di Rojadirecta Live sul web



Come possibili alternative per vedere Juventus Parma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.