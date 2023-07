Vedere Juventus-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 28 luglio 2023 alle ore 4:30 italiane sui canali digitali. Si gioca per il “Soccer Champions Tour” al Dignity Health Sports Park di Carson appena fuori di Los Angeles (Stati Uniti). Nell’amichevole estiva in terra americana, i tifosi di ambo le squadre sono molto ansioni di vedere in azione i nuovi acquisti, soprattutto Weah e Pulisic. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Milan streaming e tv.

Juventus-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Nella Juventus, Allegri sceglie di affidarsi alla coppia Kean-Chiesa in attacco e al 3-5-2 come modulo. A centrocampo, non può contare su Pogba, Rabiot e Fagioli, ma può invece schierare Locatelli, Miretti e probabilmente McKennie. Yildiz potrebbe essere un’alternativa interessante. Sulle fasce, Weah giocherà a destra e c’è una competizione tra Kostic, Iling-Junior e Cambiaso per il posto a sinistra. In difesa, saranno schierati Gatti, Bremer e Danilo.

Nel Milan, Reijnders avrà l’opportunità di esordire contro la Juventus.

Pulisic e Loftus-Cheek, che hanno avuto qualche opportunità nella partita di Pasadena, saranno probabilmente titolari insieme a lui. Maignan, Theo Hernandez, Leao e Giroud saranno anch’essi in campo dall’inizio. Si prevede anche la presenza di Tomori.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, Huijsen, De Winter, Nicolussi Caviglia, Barenechea, Nonge, Iling Jr, Cambiaso, Soulé, Yildiz, Milik.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Kalulu, Simic, Bartesaghi, Adli, Pobega, Zeroli, Saelemaekers, Okafor, Romero, Colombo, Chaka Traoré, De Ketelaere.

Juventus-Milan Live in TV

Juventus-Milan sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Summer: sarà possibile vedere la partita tramite l’app su smart tv, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Juventus-Milan Streaming Gratis Live



Juventus-Milan streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su dazn.it) e Sky GO, sui dispositivi mobili, quali PC, smartphone, tablet tramite app o comunque con dispositivi mobili autorizzati come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps. A pagamento per tutti con NOW sempre di Sky.