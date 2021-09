Vedere Juventus-Chelsea Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 21 italiane su Amazon Prime Video: si gioca per la seconda giornata del Gruppo h di Champions League.

Allegri senza Dybala e Morata… su Chiesa ha detto: “Da lui mi aspetto quello che sta facendo ora e ancora meglio. Per lui aver fatto un Europeo segnando goal decisivi lo ha messo in una posizione con margine d’errore assottigliato, tutti si aspettano di più e per lui quest’anno è molto più importante e difficile rispetto agli anni precedenti”.

Juventus-Chelsea Streaming Live, probabili formazioni



Juventus (3-5-2): Szczesny; Bonucci, de Ligt, Chiellini; Cuadrado, Danilo, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro; Kean, Chiesa. Allenatore Allegri.

Chelsea (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Werner, Lukaku. Allenatore Tuchel.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna).

Juventus-Chelsea in TV



Juventus-Chelsea in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Juventus-Chelsea Streaming Gratis



Juventus-Chelsea live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Dove vedere la partita Juventus-Chelsea Streaming al posto di Rojadirecta TV su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Chelsea, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.